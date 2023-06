MAG Silver meldete das Erreichen der kommerziellen Produktion, Sierra Madre Gold and Silver gibt bekannt, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am Montag, dem 5. Juni 2023, wieder aufgenommen wurde. Der Aktienhandel war nach der Bekanntgabe der endgültigen Übernahme des Projekts La Guitarra von First Majestic am 25. Mai 2022 ausgesetzt worden und Canada Nickel setzt die hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung auf dem Projekt Texmont fort. Unternehmen im Überblick: Sierra Madre Gold & Silver - https://sierramadregoldandsilver.com/ ISIN: CA8263XP1041 , WKN: A3CM97 , TSXV: SM.V Weitere Videos von Sierra Madre Gold & Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/sierra-madre-gold-silver/ Canada Nickel Company Inc. - https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ MAG Silver Corp. - http://www.magsilver.com/ ISIN: CA55903Q1046 , WKN: 460241 , FRA: MQ8.F , TSX: MAG.TO , Valor: 1596180 Weitere Videos von MAG Silver Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/mag-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Nickel Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV