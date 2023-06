Dürr-Konzern übernimmt Automatisierungsspezialisten

Werbung







Um die Expansion im Wachstumssegment Automatisierungstechnik zu beschleunigen erwirbt Dürr BBS Automation



Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr, mit Sitz in Stuttgart, gab am 12 Juni den Ausbau des Automatisierungsgeschäfts bekannt. Die Beschleunigung der Expansion dieser Sparte erfolgt durch den Kauf des Automatisierungsspezialisten BBS Automation. Nach eigenen Angaben soll somit Dürr einen Umsatz von rund 500 Mio. € in diesem Segment erreichen können. Das Unternehmen erhofft sich aus dieser Akquisition eine Erweiterung der globalen Präsenz als Anbieter von automatisierten Montage- und Testsystemen für Automobil- und E-Mobility-Komponenten, Medizinprodukten und Elektronikbauteilen. Anleger:innen scheinen diese Übernahmen als positiv zu empfinden, dies wird durch den Anstieg der Aktie in dieser Handelswoche ersichtlich (? +3,90%).









