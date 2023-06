DJ MARKT USA/Positive Stimmung an Wall Street dürfte vor Daten anhalten

Die Kauflaune des Vortages an der Wall Street dürfte am Dienstag etwas abebben, gleichwohl sind kleine Aufschläge zum Handelsbeginn drin. Der Aktienterminmarkt deutet für die Standardwerte eine kaum veränderte Eröffnung an, der breitere Markt und die Technologietitel dürften etwas fester in den Tag gehen. Gestützt wird der Markt von einer Zinssenkung in China. Marktteilnehmer setzen nun darauf, dass die chinesische Notenbank in den kommenden Tagen weitere Zinssätze senken wird. Dieses Vorgehen der Chinesen darf aber nicht als Vorlage für die US-Notenbank gewertet werden, denn hier setzt der Markt lediglich auf eine Zinserhöhungspause, die für Mittwoch mit einer Wahrscheinlichkeit von 73,5 Prozent eingepreist wird. Zinssenkungen wie nun in China stehen in den USA mittelfristig wohl nicht an.

Wie es mit der mittelfristigen US-Geldpolitik weitergehen wird, dürfte mit den noch vor der Startglocke anstehenden US-Verbraucherpreisen für Mai zumindest etwas klarer werden, hoffen Börsianer. Gerechnet wird mit einem weiteren Nachlassen des Inflationsdrucks. Sollte es hier aber eine böse Überraschung mit Inflationsraten oberhalb der Erwartung geben, könnten neue Zinserhöhungsspekulationen die positive Stimmung am Aktienmarkt zum Kippen bringen, befürchten Händler. "Die wichtigere und unmittelbarere Frage dieser Woche ergibt sich natürlich aus den heutigen Verbraucherpreisen und wie diese sich auf die morgige Reaktion der Fed auswirken", sagt Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

