Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Seit Jahresbeginn ist die Verordnung für PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) verbindlich. Eingeführt 2018 mit dem Ziel den Verbraucherschutz zu stärken, sind die bisherigen Erfahrungen gemischt. Insbesondere im KMU-Segment. Unkenntnis kann Aufwand und Kosten einer Emission aber deutlich erhöhen.

Achtung, heute kann es kompliziert werden. Es geht um das Thema PRIIPs-Verordnung in Verbindung mit dem Basisinformationsblatt (BIB). Und das sind nur die zwei wichtigsten von unzähligen Begriffen, Institutionen und Abkürzungen in diesem Kontext. Zugegeben, ein relativ abstraktes banktechnisches Thema. Aber eines, das mir am Herzen liegt. Nicht nur, weil BankM ein ausgewiesener Spezialist für Wertpapiertechnik ist, sondern, weil es für aktive Emittenten und Marktteilnehmer eine hohe Relevanz hat. Denn aus Unkenntnis werden seit dem Inkrafttreten der PRIIPs-Verordnung im Jahr 2018 immer weniger strukturierte Unternehmensanleihen und Wandelschuldverschreibungen gehandelt. Grund genug also, dieses Thema einmal ins Rampenlicht zu stellen.

Wie gerade geschrieben, ist die Verordnung für PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), also Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte, die einem Anlagerisiko unterliegen, bereits seit dem 1. Januar 2018 in Kraft. Ausgangspunkt war der Verbraucherschutz mit dem konkreten Ziel, Privatanleger besser zu schützen und über komplexe Finanzprodukte aufzuklären. Auf maximal 3 DIN A4 Seiten sollten Risiken, Performance-Szenarien und Kosten standardisiert und europaweit vergleichbar dargestellt werden. Zuständig für den Entwurf der Key Information Documents (KIDs), auf Deutsch den einheitlichen Basisinformationsblättern (BIB) waren die drei europäischen Aufsichtsbehörden EIOPA, EBA und ESMA (zusammen European Supervisory Authorities kurz ESAs). Einige wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...