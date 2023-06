Die Stern Immobilien AG (ISIN: DE000 A13SSX 4) forciert als logische Schlussfolgerung die Anleiherestrukturierung: Der Immobilieninvestor konnte seine 6,25%-Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000 A2G8WJ 4) mit regulärer Endfälligkeit am 24. Mai 2023 nicht zurückzahlen und strebt nun eine Restrukturierung an. Nach der unlängst geplatzten Refinanzierung mittels Umtauschangebot in eine neue Folgeanleihe ...

