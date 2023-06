© Foto: picture alliance/newscom/John Angelillo



So schwach sieht die aktuelle Börsenphase gar nicht aus. Der S&P 500 schloss die letzte Woche zum vierten Mal in Folge im Plus ab. Geht das so weiter? Antwort von Lars Wißler, Chef des Börsendienstes "Aktie der Woche".

Aktuelle Schlagzeilen wie "S&P 500 exits longest bear market since 1948" könnten Aufbruchstimmung vermitteln. Oder ist gerade so eine Headline eine Art Kontraindikator für Marktteilnehmer, die in dieser Woche Gewinnmitnahmen planen? Wie können Anleger diesen Markt einschätzen?

Für Lars Wißler, Macher des Börsendienstes "Aktie der Woche", zeige sich in dieser Börsenwoche, was der wichtigste Aktienmarkt der Welt jetzt unter der Haube habe. Seine Markteinschätzung in vollem Wortlaut: "Wie erwartet verhält sich der amerikanische Markt deutlich stärker als der europäische und den Vorsprung, den Europa im Verlauf der letzten zwölf Monate aufgebaut hatte, schmilzt dahin.



Kurzfristig wird die Luft für die US-amerikanische Seite erst einmal etwas dünner. Bei 4.315 Punkten ist der S&P 500 in eine neue Widerstandszone gelaufen und kann hier gut erst einmal pausieren. Auch ein leichter Rücksetzer bis 4.200 Punkte wäre nicht ungewöhnlich, um den kürzlichen Ausbruch zu bestätigen. Wie schnell und dynamische der Markt hier weiter vorwärtsläuft, wird indikativ dafür sein, wie viel Kaufdruck unter der Haube aufgebaut wurde und wie viel Stärke eigentlich in diesem Markt steckt", meint Wißler in seinem Wochenausblick.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralreaktion

