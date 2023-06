© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar Marques



Die Amazon-Aktie gehört zu den absoluten Zugpferden der Tech-Rallye. Die Analysten von BofA Research sehen besonders bei der Marge im Retail-Geschäft noch starkes Potenzial - und erhöhen ihr Kursziel!

Seit Anfang Januar steht die Amazon-Aktie fast 50 Prozent im Plus. Wenn es nach den Analysten der Bank of America (BofA Research) geht, hat die Aktie sogar noch mehr Luft nach oben. Analyst Justin Post hat sein Kursziel von 139 auf 154 US-Dollar erhöht. Noch im Dezember 2022 war die Aktie für etwa 81 US-Dollar zu haben.

Für eine neue Studie hat Post die Profitabilität des E-Commerce Geschäfts untersucht. Der massive Ausbau der Kapazitäten nach Ausbruch der Pandemie hatte hier in den vergangenen Jahren auf die Margen gedrückt. "Mit dem Beginn von Covid trat Amazon in einen doppelten Investitionszyklus ein (Fulfillment und Transport), wobei sich die Fulfillment-Lager verdoppelten und die Auslieferungssparte in ihrer Größe über [den externen Logistik-Partner] UPS hinauswuchs. Die beispiellosen Investitionen führten zu einer Verschlechterung der Effizienz mit einem deutlichen Rückgang der Auslastungskennzahlen wie zum Beispiel verkaufte Einheiten pro Quadratmeter."

Doch mittlerweile habe sich die Lage deutlich gebessert, schreibt Post weiter. Im ersten Quartal konnte man die Marge um 3,4 Prozent steigern - die größte Verbesserung in der Geschichte des Unternehmens. Im weiteren Jahresverlauft dürfte sich die Marge deutlich verbessern und auch 2024 weiter zulegen. Dadurch bleibe auch das Potenzial für die Aktie stark.

Der Analyst nennt fünf Treiber, die jetzt die Kosten senken dürften:



Fortlaufende Optimierung der Logistikeinrichtungen

Regionalisierung in den USA mit einem Hub & Spoke-Modell (zentrale Umschlagspunkte)

Der Anteil des Werbegeschäfts am Umsatz wächst

Anpassung der Gebühren für Drittanbieter und Verbraucher

Einsatz von Robotik soll Personalkosten sparen

[twitter]1629466491564224513[/twitter]

Vor allem der letzte Punkt dürfte bei KI-Fans auf großes Interesse stoßen. Ende 2022 hatte Amazon seinen neuen Roboter Sparrow vorgestellt. Das Gerät soll Waren aus den riesigen Lagerhäusern aufheben, bewegen und sortieren und den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion