DJ MÄRKTE EUROPA/Gewinne bröckeln - Aber China stützt

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen kommen die Kurse am Dienstagmittag etwas von den frühen Tageshochs zurück. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 16.125 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 4.323 Punkte an. Zwar bleiben Anleger so knapp unter dem Allzeithoch im DAX und vor den Notenbanksitzungen in den USA und Europa vorsichtig. Zudem stehen am Nachmittag neue Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in den USA im Blick. "Der Grundton bleibt aber positiv", so ein Marktteilnehmer. Gestützt werde die Stimmung von der Hoffnung auf weitere Stimuli in China. Davon profitierten vor allem Aktien mit hohem China-Bezug wie die deutschen Autohersteller oder Siemens. Daneben sind nach starken Geschäftszahlen von Oracle Unternehmen mit hohem Cloud-Anteil gesucht.

Kleine Zinssenkung in China - großes Paket könnte kommen

Positiv aufgenommen wird eine kleine Zinssenkung in China. Dort hat die Zentralbank ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte von 2,0 auf 1,9 Prozent gesenkt. Nun kursieren Spekulationen um weitere Zinssenkung und Konjunkturpakete. Dies steigert auch global die Hoffnung auf eine Wiederbelebung Chinas als Konjunkturlokomotive.

Siemens steigen um 1,3 Prozent, BMW um 0,9 Prozent und Mercedes-Benz um 0,2 Prozent. VW ziehen um weitere 0,7 Prozent an, gestützt auch von der Erwartung weiterer Umstrukturierungen im Konzern. Der Stoxx-Index der europäischen Auto-Aktien legt um 0,3 Prozent zu. Größter Gewinner ist der Index der von China abhängigen rohstoffnahen Basic Resources mit einem Plus von 2,1 Prozent. An zweiter Stelle folgt der Index der Technologietitel, der um 1,2 Prozent steigt.

Technologie nach Oracle und Cisco gefragt

Kursgewinne verzeichnen unter anderem Unternehmen aus dem Cloud-Geschäft wie SAP (+0,6%) und Cancom (+1,9%). Grund sind die starken Geschäftszahlen von Oracle, die sich hauptsächlich auf das Cloud-Wachstum stützen. "Interessant ist, dass Analysten noch nicht auf dem Radar hatten, dass jetzt zusätzliche Nachfrage nach Cloud-Kapazitäten auch durch KI-Anwendungen kommt", kommentiert ein Händler. Daher dürften nach dem Earnings Beat von Oracle auch Hochstufungen in der Branche folgen.

Auf der Gewinnerseite im DAX stehen auch Adidas nach einem weiteren positiven Analystenkommentar und Deutsche Post. Auf der Verliererseite liegen dagegen Siemens Energy, Vonovia, RWE und Brenntag.

Wichtigstes Datum des Tages sind die Verbraucherpreise (CPI) für Mai aus den USA. Hier wird mit einer Kernrate von 5,3 Prozent zum Vorjahr gerechnet. Geringere Werte dürften dem Markt weiteren Auftrieb geben, auf eine lockere Fed-Politik zu setzen. Handfeste Gründe dafür gibt es allerdings nicht, die Fed hat mehrfach betont, nicht auf vereinzelte Datensätze zu blicken, sondern nur auf mehrmonatige Durchschnitte.

Commerzbank heben sich mit 0,6 Prozent Plus deutlich vom Bankensektor in Europa ab, der um 0,4 Prozent fällt. Kurstreiber sind Aussagen von Commerzbank-CFO Bettina Orlopp gegenüber der Financial Times. Sie sagte, dass die Bank einen weiteren Aktienrückkauf nach Vorlage der Quartalszahlen am 4. August starten könnte. Das Volumen dürfte zwischen 0,2 und 1,0 Milliarden Euro liegen. Die Citi-Analysten bestätigten darauf ihre Kaufempfehlung.

Positiv werten Händler einen Zukauf bei Dürr (+3,8%). Der Anlagenbauer kauft die BBS-Automation-Gruppe, von der im laufenden Jahr ein Umsatz von 300 Millionen Euro erwartet wird. Der Großteil soll aus dem Bereich E-Mobility stammen. "Die industrielle Logik stimmt und es gibt keine Kapitalerhöhung dafür", sagt ein Händler, der den Kauf positiv sieht. Dürr will den Kauf aus dem Cashflow und mit einer Brückenfinanzierung stemmen; die Geschäftszahlen von Dürr werden kaum beeinflusst.

Online-Apotheken sehr fest - E-Rezept soll endlich kommen

Deutlich im Plus liegen Aktien der Online-Apotheken. Für Zuversicht sorgt die Ankündigung, dass das mehrfach verschobene E-Rezept nun endlich am 1. Juli starten soll. Zudem streiken am Mittwoch die Präsenzapotheken in Deutschland wegen der sich immer weiter verschlimmernden Lieferkrise bei Medikamenten. Sie fordern zudem eine Anhebung der Honorare für verschreibungspflichtige Arzneimittel. Die Online-Apotheken dürften von dem Streik profitieren, heißt es. Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke) gewinnen 7,3 Prozent, Docmorris (ehemals Zur Rose) 19,3 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.322,50 +0,1% 6,01 +13,9% Stoxx-50 3.976,07 +0,0% 1,91 +8,9% DAX 16.124,79 +0,2% 26,92 +15,8% MDAX 27.311,81 +0,0% 5,98 +8,7% TecDAX 3.238,29 +0,3% 8,29 +10,9% SDAX 13.571,33 +0,4% 50,75 +13,8% FTSE 7.565,58 -0,1% -5,11 +1,6% CAC 7.252,67 +0,0% 2,32 +12,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,38 -0,01 -0,19 US-Zehnjahresrendite 3,74 -0,00 -0,14 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:45 % YTD EUR/USD 1,0798 +0,4% 1,0794 1,0747 +0,9% EUR/JPY 150,70 +0,4% 150,65 150,11 +7,4% EUR/CHF 0,9785 +0,1% 0,9775 0,9777 -1,1% EUR/GBP 0,8593 -0,0% 0,8597 0,8605 -2,9% USD/JPY 139,54 -0,0% 139,57 139,67 +6,4% GBP/USD 1,2567 +0,4% 1,2556 1,2488 +3,9% USD/CNH (Offshore) 7,1622 +0,1% 7,1738 7,1590 +3,4% Bitcoin BTC/USD 26.159,81 +0,9% 26.058,95 25.835,88 +57,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,33 67,12 +1,8% +1,21 -14,4% Brent/ICE 73,47 71,84 +2,3% +1,63 -12,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,22 31,04 -5,9% -1,82 -62,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.966,03 1.957,91 +0,4% +8,12 +7,8% Silber (Spot) 24,20 24,08 +0,5% +0,13 +1,0% Platin (Spot) 989,33 995,00 -0,6% -5,68 -7,4% Kupfer-Future 3,81 3,75 +1,7% +0,06 -0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 06:57 ET (10:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.