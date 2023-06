EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Finanzierung

SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zu Refinanzierungszwecken erfolgreich platziert



SAF-HOLLAND: Schuldscheindarlehen zu Refinanzierungszwecken erfolgreich platziert Volumen in Höhe von 105 Millionen Euro erfolgreich platziert

Einzelne Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren; Zinssätze am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne Bessenbach (Deutschland), 13. Juni 2023. +++ Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute über ihre Tochtergesellschaft SAF-HOLLAND GmbH eine Schuldscheintransaktion mit einem Volumen von 105 Mio. Euro erfolgreich platziert.

Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen sowohl feste als auch variable Zinssätze mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren auf. Die Zuteilung erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 13. Juni 2023.

Die Emission trägt zur Optimierung der Fremdfinanzierungskosten, des Fälligkeitenprofils und der weiteren Verbreiterung der Investorenbasis der SAF-HOLLAND Group bei.



Der Emissionserlös ist für die Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten vorgesehen, welche im Zuge der Übernahme der Haldex AB aufgenommen wurden.



Frank Lorenz-Dietz, CFO der SAF-HOLLAND SE erklärt zur erfolgreichen Platzierung: "Das heute platzierte Schuldscheindarlehen zeigt das große Vertrauen, das SAF-HOLLAND als Kreditnehmer bei Schuldschein-Investoren genießt. Wir konnten uns sehr vorteilhafte Finanzierungskosten sichern, die bei einer weiter fortschreitenden Reduzierung unseres Verschuldungsgrads, also dem Verhältnis von Nettofinanzschulden zu EBITDA, noch attraktiver werden. Der Emissionserlös stärkt unsere finanzielle Flexibilität und ist ein wichtiger Baustein unserer langfristigen Finanzierungsstrategie."



Die Transaktion wurde von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale als Sole Lead Arranger begleitet. Noerr LLP war für die SAF-HOLLAND GmbH als Rechtsberater tätig. Kontakte: Fabian Giese

Interim Head of Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 904

fabian.giese.ext@safholland.de Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 5.900 engagierte Mitarbeiter arbeiten weltweit schon heute an der Zukunft der Transportindustrie und erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz vom rund 1,6 Milliarden Euro. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssystemen für Trailer, Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Sattelauflieger und Anhänger sowie Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com .



