Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen, hat heute die Vereinbarung bekannt gegeben, in die cleversoft Group GmbH ("cleversoft" oder "Unternehmen") in Partnerschaft mit dem Gründer Florian Clever und dem Managementteam zu investieren. Main Capital Partners, der bisherige Finanzsponsor von cleversoft seit 2018, wird sich als Investor zurückziehen. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

cleversoft wurde 2004 gegründet und ist ein führender europaweiter Anbieter geschäftskritischer Softwarelösungen für die Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen hilft mehr als 700 Banken, Vermögensverwaltern und Versicherern weltweit, sich an ein stetig evolvierendes regulatorisches Umfeld anzupassen und die Compliance zu gewährleisten. cleversoft unterhält seinen Hauptsitz in München und beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Niederlassungen befinden sich in Luxemburg, den Niederlanden und Bulgarien.

cleversoft wird weiterhin von Herrn Clever und dem bisherigen Managementteam geführt.

Florian Clever kommentiert: "Unsere neue Partnerschaft mit LLCP ist der nächste wichtige Schritt für das Wachstum von cleversoft. Die Investition wird unserem Unternehmen die erforderlichen Ressourcen verschaffen, um unsere nächsten Ziele zu unterstützen und unsere Position als globaler Marktführer in der RegTech-Branche zu konsolidieren. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem LLCP-Team, um die beachtliche Dynamik von cleversoft weiter auszubauen."

Matthias Tabbert, Head of DACH bei LLCP, erklärt: "Wir begrüßen die Partnerschaft mit Florian und seinem Führungsteam, um cleversoft bei seiner weiteren dynamischen globalen Expansion zu unterstützen sowohl organisch als auch durch ausgewählte Akquisitionen. Für uns als erste Plattforminvestition von LLCP innerhalb der DACH-Region seit der Eröffnung unseres Frankfurter Büros im letzten Jahr ist dies ein entscheidender Moment für unsere weitere Geschäftsentwicklung in Europa."

Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, ergänzt: "cleversoft hat die wachsenden Anforderungen der weltweit größten Finanzinstitute in Bezug auf Regulierung und Compliance frühzeitig erkannt und mit Erfolg eine marktführende Suite von Softwarelösungen entwickelt, die diesen komplexen Anforderungen gerecht werden. Wir freuen uns darauf, unsere umfangreichen Ressourcen in Europa und den USA zu nutzen, um die Expansionspläne von cleversoft zu unterstützen und gemeinsam die Marktführerschaft des Unternehmens zu festigen."

cleversoft ist die vierte Plattforminvestition von LLCP Lower Middle Market Fund III, L.P.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments, die seit 39 Jahren in verschiedene Zielsektoren investiert, darunter Franchising Multi-Unit, Business Services, Education Training und Engineered Products Manufacturing. LLCP verfolgt eine differenzierte Structured Private Equity-Investitionsstrategie, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen verbindet. LLCP ist der Überzeugung, dass es den Managementteams durch Investitionen in eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitaltiteln benötigtes Wachstumskapital mir einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bereitstellt, das eine attraktive Alternative zu herkömmlichem privatem Beteiligungskapital darstellen kann.

LLCPs globales Team engagierter Anlageexperten wird von neun Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit ihrer Gründung hat LLCP etwa 13,3 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in mehr als 100 Portfoliounternehmen investiert. Derzeit verwaltet LLCP ein Vermögen von 9,3 Milliarden US-Dollar und betreibt Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, London, Stockholm, Den Haag und Frankfurt.

Über cleversoft

cleversoft wurde 2004 gegründet und hat sich zu einem führenden Softwarespezialisten im RegTech-Segment entwickelt, der weltweit tätige Banken, Vermögensverwalter und Versicherer bedient. Mit mehr als 100 spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt cleversoft Finanzinstitute bei der effizienten Einhaltung der zunehmend komplexen Regulierungsanforderungen. Die umfassenden Lösungen des Unternehmens sind auf die regulatorischen Herausforderungen im Rahmen von PRIIPs, MiFID II, PIB, FIDLEG und AML-Regularien gerichtet. Die Dienstleistungen von cleversoft werden ergänzt durch Lifecycle-Management-Lösungen, darunter Customer-Relationship-Management (CRM) und Marketingprozesse. Derzeit bedient cleversoft über 200 internationale Kunden.

Contacts:

Mark Semer/Sara Widmann

Gasthalter Co.

(212) 257 4170

llcp@gasthalter.com