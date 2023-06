Die Aktien der Energieriesen BP und Equinor können im heutigen Handel leicht zulegen. Dies dürfte auch an der Unterstützung vom Ölmarkt liegen. So haben sich die Ölpreise am Dienstag etwas von ihren jüngsten Abschlägen erholt. Am Mittag kostete ein Barrel Brent zur Lieferung im August 72,94 Dollar. Das waren 1,10 Dollar mehr als am Vortag.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 84 Cent auf 67,96 Dollar. Zur besseren Stimmung trug ...

