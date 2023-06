Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE



Unternehmen: GESCO SE

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.06.2023

Kursziel: 46,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Solider Start ins Geschäftsjahr 2023



In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2023 führte eine konjunkturell bedingte Investitionszurückhaltung bei den Kunden der GESCO-Tochtergesellschaften in den Segmenten Prozess-Technologie sowie Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie zu deutlich rückläufigen Auftragseingängen. Dagegen verzeichnete die Ressourcen-Technologie - auch infolge der Materialpreisentwicklungen - einen fast 10-prozentigen Anstieg des Ordervolumens. In Summe bewegten sich die Bestellungen in der Gruppe dabei immer noch auf einem hohen Niveau und das Book-to-bill-Ratio deutet weiterhin auf Wachstum hin. Zudem verfügen die Unternehmen in der Prozess-Technologie über dicke Auftragspolster, der teilweise bereits das gesamte Jahr abdecken.



Insgesamt beurteilt der Vorstand die Entwicklung im ersten Quartal als positiv und ist trotz der anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen für den weiteren Geschäftsverlauf in 2023 optimistisch. Dabei hat sich die Situation bei Materialpreisen, Energiekosten und Lieferketten zwar bei weitem noch nicht normalisiert, aber immerhin im Vergleich zum letzten Herbst inzwischen merklich entspannt.



Zudem agieren die Gruppengesellschaften weiterhin mit einer hohen Agilität bei der Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen. Mit dieser hohen Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit sowie den im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 etablierten Excellence-Programmen sind die GESCO-Töchter unseres Erachtens gut aufgestellt, um ihre Marktpositionen auch in dem voraussichtlich anhaltend herausfordernden Umfeld weiter auszubauen.

Fest im Blick steht unverändert auch der bis 2025 geplante Ausbau des Portfolios durch organisches Wachstum und Zukäufe auf 3 Anker- und 12 Basisbeteiligungen mit einem Gruppenumsatz von rund 1 Mrd. Euro und einer EBIT-Marge von 10 Prozent. Hier konnte GESCO aktuell mit dem Zukauf der US-amerikanischen Tremblay Tool Steels durch die Dörrenberg-Gruppe einen weiteren Erfolg bei der internationalen Expansion im wichtigen Markt USA vermelden.



Dabei wurden und werden die Geschäftsmodelle der Tochterunternehmen an Megatrends wie Gesundheit, Globalisierung, Mobilität, Konnektivität, Neo-Ökologie und New Work ausgerichtet. Ziel ist dabei die Entwicklung aller Töchter zu Hidden Champions, also echten Weltmarktführern in Nischenmärkten, die somit auch in volatilen und disruptiven Märkten erfolgreich bestehen können.



Insgesamt bekräftigen wir daher unsere Zuversicht, dass sich die Industriegruppe mit ihrer durch NEXT LEVEL 25 bereits deutlich gesteigerten Resilienz und der guten Marktpositionierung der Tochtergesellschaften auch weiterhin positiv entwickeln wird. Dabei bleiben die Wuppertaler mit einer Konzerneigenkapitalquote von gut 54 Prozent zum Quartalsende auch bilanziell sehr solide aufgestellt.



Auf Basis unseres unveränderten Kursziels von 46,50 Euro weist die GESCO-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von fast 90 Prozent auf. Daher empfehlen wir nach wie vor, das Papier auf dem unserer Meinung nach sehr günstigen Niveau zu "kaufen". Dabei könnten auch mögliche weitere Akquisitionen der in den letzten Wochen zurückgekommenen Notierung wieder auf die Sprünge helfen. Zudem bietet der Anteilsschein bei Ansatz einer unveränderten Dividende von 1,00 Euro derzeit eine sehr ordentliche Ausschüttungsrendite von 4,0 Prozent.



