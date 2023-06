FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis angesichts der Übernahme der US-Biotechfirma Chinook auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Dies sei nach einiger Zeit wieder ein Zukauf von Novartis, von moderater Größe und womöglich mit einiger strategischer Logik, je nachdem, wie die Motivation dahinter laute, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Entweder wolle Novartis Wettbewerbsrisiken absichern, oder man denke einfach expansiver. Der Analyst wertet die Transaktion neutral bis leicht positiv./ajx/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2023 / 06:37 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken