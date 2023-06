Berlin (ots) -BILD und der TV- und Video-Vermarkter VISOON haben bei den Screenforce Days in Köln heute das neue Sportprogramm von BILD TV rund um Handball, Basketball und Fußball präsentiert.Ab dem 27. August 2023 zeigt BILD TV in Kooperation mit dem Sportstreaming-Dienst Dyn Media jeden Sonntag ab 15:00 Uhr ein ausgewähltes Top-Spiel der Handball-Bundesliga live und exklusiv im Free-TV. Ab dem 1. Oktober folgt zusätzlich sonntags ab 17:00 Uhr die Live-Übertragung einer Spitzenbegegnung der Basketball-Bundesliga bei BILD TV. Vor den Live-Spielen übernimmt BILD TV jeweils live die Vorberichte von Dyn.Begleitet werden die beiden Hallensport-Spiele bei BILD TV ab dem 13. August mit dem neuen fußballfreien Sporttalk "HALLEluja!". Die Moderatoren Valentina Maceri und Carli Underberg sprechen jeden Sonntag ab 13:30 Uhr über die Top-Spiele des Spieltages. In "HALLEluja! Highlights - Best-of Basketball und Handball" (13:00 Uhr) werden außerdem zuvor die wichtigsten Momente und spektakulärsten Treffer und Körbe aus beiden Bundesligen gezeigt.Das erweiterte Programm macht den Sonntag bei BILD TV mit "DIE LAGE DER LIGA" (ab 9:00), "InTORnational" (ab 10:00) sowie "REIF IST LIVE - Best-of der Woche" (ab 11:00) zum sportlichen "Super-Sonntag".Matthias Brügelmann, Sport-Chefredakteur der BILD-Gruppe und WELT-Gruppe: "BILD TV kann noch viel mehr als Fußball, das zeigen wir jetzt auch live mit unserem neuen Talk 'HALLEluja!' und den Top-Spielen aus Handball und Basketball. Kombiniert mit unseren meinungsstarken Fußball-Sendungen bieten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern am Super-Sonntag erstklassige Sportberichterstattung."Der neue Sport-Sonntag ab 13. August bei BILD TV im Überblick:- 9 Uhr DIE LAGE DER LIGA (live)- 10 Uhr InTORnational (live)- 11 Uhr REIF IST LIVE - Best-of der Woche- 12 Uhr DIE LAGE DER LIGA (Wiederholung)- 13 Uhr HALLEluja! Highlights - Best-of Basketball und Handball (ab 27.08.)- 13:30 Uhr HALLEluja! - Der BILD-Sporttalk (live)- 14:30 Uhr Vorberichte Handball-Bundesliga - Das Topspiel (live, ab 27.08.)- 15 Uhr Handball-Bundesliga - Das Topspiel (live, ab 27.08.)- 16:45 Uhr Vorberichte Basketball-Bundesliga - Das Topspiel (live, ab 01.10.)- 17 Uhr Basketball-Bundesliga - Das Topspiel (live, ab 01.10.)Neben dem Sport am Super-Sonntag wird das Programm von BILD TV von starken Dokumentationen und Reportagen, darunter spannende BILD-Originals, sowie von Talks geprägt, die bei den Screenforce Days ebenfalls in einem Trailer vorgestellt wurden.Pressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5532632