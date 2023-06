DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.16 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.348,00 +0,1% +11,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.853,50 +0,4% +33,4% Euro-Stoxx-50 4.321,25 +0,1% +13,9% Stoxx-50 3.975,46 +0,0% +8,9% DAX 16.121,61 +0,1% +15,8% FTSE 7.561,96 -0,1% +1,6% CAC 7.251,79 +0,0% +12,0% Nikkei-225 33.018,65 +1,8% +26,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,15 -0,19 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,38 -0,01 -0,19 US-Rendite 10 J. 3,74 -0,00 -0,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,43 67,12 +2,0% +1,31 -14,3% Brent/ICE 73,37 71,84 +2,1% +1,53 -12,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 29,15 31,04 -6,1% -1,89 -62,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.965,62 1.957,91 +0,4% +7,71 +7,8% Silber (Spot) 24,21 24,08 +0,6% +0,14 +1,0% Platin (Spot) 992,25 995,00 -0,3% -2,75 -7,1% Kupfer-Future 3,82 3,75 +1,8% +0,07 +0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Hoffnungen auf weitere China-Stimuli treiben die Erdölpreise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Kauflaune des Vortages dürfte am Dienstag etwas abebben, gleichwohl sind kleine Aufschläge zum Handelsbeginn drin. Gestützt wird der Markt von einer Zinssenkung in China. Marktteilnehmer setzen nun darauf, dass die chinesische Notenbank weitere Zinssätze senken wird. Das Vorgehen der Chinesen darf aber nicht als Vorlage für die Fed gewertet werden, denn hier setzt der Markt lediglich auf eine Zinserhöhungspause. Zinssenkungen wie nun in China stehen in den USA mittelfristig wohl nicht an. Wie es mit der mittelfristigen US-Geldpolitik weitergehen wird, dürfte mit den noch vor der Startglocke anstehenden US-Verbraucherpreisen für Mai zumindest etwas klarer werden, hoffen Börsianer. Gerechnet wird mit einem weiteren Nachlassen des Inflationsdrucks. Sollte es hier aber eine böse Überraschung mit Inflationsraten oberhalb der Erwartung geben, könnten neue Zinserhöhungsspekulationen die positive Stimmung am Aktienmarkt zum Kippen bringen, befürchten Händler.

Oracle ist in seinem vierten Geschäftsquartal dank eines starken Cloud-Geschäfts kräftig gewachsen. Die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis wurden übertroffen. Die Aktie rückt vorbörslich um 4,7 Prozent vor.

NexTier Oilfield Solutions und Patterson-UTI Energy führen einem Exklusivbericht des Wall Street Journal zufolge Gespräche über eine mögliche Fusion. Die Aktien des Ölfelddienstleisters NexTier machen daraufhin einen Kurssprung um 2,6 Prozent, Patterson-UTI Energy klettern um 6 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Aurubis AG, Kapitalmarkttag

Im Laufe des Tages:

- DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung

- DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG),

Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6)

- ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ggf. Fortsetzung der ao HV

zur Abstimmung über Kapitalherabsetzung zur vollständigen Übernahme

durch die Mutter Siemens Energy

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Realeinkommen Mai 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen kommen die Kurse etwas von den frühen Tageshochs zurück. Zwar bleiben Anleger so knapp unter dem Allzeithoch im DAX und vor den Notenbanksitzungen in den USA und Europa vorsichtig. Zudem stehen am Nachmittag neue Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in den USA im Blick. "Der Grundton bleibt aber positiv", so ein Marktteilnehmer. Gestützt werde die Stimmung von der Hoffnung auf weitere Stimuli in China. Davon profitierten vor allem Aktien mit hohem China-Bezug wie die deutschen Autohersteller oder Siemens (+1,3%). Größter Gewinner ist der Index der von China abhängigen Roh- und Grundstoffwerte (+2,1%). Kursgewinne verzeichnen nach Oracle Unternehmen aus dem Cloud-Geschäft wie SAP (+0,6%) und Cancom (+1,9%). Commerzbank heben sich mit 0,6 Prozent Plus deutlich vom Bankensektor ab, der um 0,4 Prozent fällt. Kurstreiber sind Aussagen von Commerzbank-CFO Bettina Orlopp, sie stellte einen weiteren Aktienrückkauf in Aussicht. Positiv werten Händler einen Zukauf bei Dürr (+3,8%). Deutlich im Plus liegen Aktien der Online-Apotheken. Für Zuversicht sorgt die Ankündigung, dass das mehrfach verschobene E-Rezept nun endlich am 1. Juli starten soll. Zudem streiken am Mittwoch die Präsenzapotheken in Deutschland. Redcare Pharmacy gewinnen 7,3 Prozent, Docmorris 19,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Mo, 17:45 % YTD EUR/USD 1,0796 +0,4% 1,0794 1,0747 +0,9% EUR/JPY 150,72 +0,4% 150,65 150,11 +7,4% EUR/CHF 0,9784 +0,1% 0,9775 0,9777 -1,1% EUR/GBP 0,8589 -0,1% 0,8597 0,8605 -3,0% USD/JPY 139,61 +0,0% 139,57 139,67 +6,5% GBP/USD 1,2570 +0,4% 1,2556 1,2488 +3,9% USD/CNH (Offshore) 7,1611 +0,1% 7,1738 7,1590 +3,4% Bitcoin BTC/USD 26.166,67 +0,9% 26.058,95 25.835,88 +57,6%

Im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden Inflationsdaten aus den USA zeigt sich der Dollar mit Abgaben. Ein Rückgang der Inflation könnte Anleger davon überzeugen, dass die US-Notenbank am Mittwoch eine Pause bei den Zinserhöhungen ankündigen werde, wie es bei der Unicredit heißt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen folgten den positiven Vorgaben der Wall Street. Angeführt wurden die Aktienmärkte erneut von Tokio. Der Nikkei-Index stieg um 1,8 Prozent und setzte damit seine deutliche Aufwärtsbewegung seit vergangenem Freitag fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die Gewinne an den US-Börsen und der Spekulation auf eine Zinserhöhungspause der Fed. Softbank legten um 5,3 Prozent zu. Laut Kreisen befindet sich die britische Chip-Tochter Arm für ihren Börsengang in Gesprächen mit möglichen strategischen Investoren, darunter Intel. Zudem wurde bekannt, dass Softbank für ein KI-Projekt eine Kooperation mit dem ChatGPT-Betreiber OpenAI eingeht. Für Toyota ging es um 5,1 Prozent nach oben. Der Autohersteller plant 2026 die weltweite Markteinführung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen der nächsten Generation. Die chinesischen Börsen wurden von einer Zinssenkung der chinesischen Notenbank gestützt. Sydney schloss nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende gut behauptet. Rio Tinto fielen um 1,5 Prozent, nachdem der Rohstoffkonzern Investitionen in Eisenbahnwaggons angekündigt hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien ziehen leicht an. Anleger haben eine Wartestellung vor den geldpolitischen Entscheidungen von Fed und EZB eingenommen. Einen letzten wichtigen Datensatz im Vorfeld stellt die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise an Nachmittag dar. Wie die Deutsche Bank anmerkt, preisen die Märkte einen Zinserhöhung durch die Fed für Juni nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent ein.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

COMMERZBANK

will je nach Verlauf des zweiten Quartals möglicherweise ein weiteres, größeres Aktienrückkaufprogramm auf den Weg bringen. Das Management werde sicherlich darüber nachdenken, sobald klar sei, wie das Halbjahresergebnis aussieht, sagte Finanzvorständin Bettina Orlopp der Financial Times. Dieses würde "bedeutend größer" ausfallen als das erste im Volumen von 122 Millionen Euro, welches derzeit läuft und bis Ende Juli abgeschlossen werden soll.

DEUTSCHE POST

Die Deutsche-Post-Tochter DHL Global Forwarding hat mit IAG Cargo eine strategische Partnerschaft für den Bezug von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) geschlossen.

MERCEDES-BENZ

will von seinen europäischen Lieferanten bis 2030 jährlich mehr als 200.000 Tonnen CO2-reduzierten Stahl für seine Presswerke beziehen. Einzelvereinbarungen und Absichtserklärungen, die dies sicherstellen sollen, hat der Automobilhersteller nach eigenen Angaben mit Salzgitter, Thyssenkrupp Steel, Voestalpine, Arvedi sowie SSAB und H2 Green Steel geschlossen.

SIEMENS ENERGY

kann den problembehafteten Windanlagenhersteller Siemens Gamesa demnächst komplett integrieren. Die Minderheitsaktionäre stimmten beim zweiten Call der außerordentlichen Hauptversammlung des spanischen Tochterunternehmens in Madrid mit der erforderlichen Anwesenheit und Mehrheit einer Kapitalherabsetzung zu, durch die der Münchner Mutterkonzern alle noch ausstehenden Gamesa-Anteile in seine Hände bekommt.

DEUTSCHE BAHN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

kooperiert mit dem Netzwerkausrüster Ericsson, dem Telekomkonzern O2 Telefonica und dem Funkmastbetreiber Vantage Towers, um Bahnreisenden ein superschnelles Internet anzubieten. Die drei Unternehmen entwickeln gemeinsam ein Konzept, wie in Deutschland eine umfassende 5G-Mobilfunkinfrastruktur entlang der Gleise aufgebaut werden kann, wie der Staatskonzern mitteilte.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

kauft eigene Anleihen zurück. Der Immobilienfinanzierer hat nach eigenen Angaben beschlossen, einen Teilrückkauf für die drei "Senior Preferred"-Anleihen mit den internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) "DE000A2NBKK3", "DE000A3T0X97" und "DE000A3T0X22" sowie den öffentlichen Pfandbrief mit der ISIN "DE000A1R06C5" gegen Barzahlung anzubieten.

OETKER-GRUPPE

ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Das Unternehmen profitierte von Preissteigerungen und dem Wachstum der digitalen Geschäftsmodelle wie dem Online-Supermarkt Flaschenpost. Im laufenden Jahr setzt der Konzern, der keine Ergebniszahlen mitteilte, vor allem auf organisches Wachstum.

SÜDZUCKER

Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung von Südzucker. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf positiv von stabil erhöht. Das Rating selbst wurde mit Baa3 bestätigt.

ASTRAZENECA

hat in China die Zulassung für das Medikament Soliris (Eculizumab) für Erwachsene zur Behandlung der neurologischen Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (gMG) erhalten. Dies ist nach Angaben des Pharmakonzerns die dritte Zulassung in China für die Behandlung seltener Krankheiten.

HSBC

gibt ihr Privatkundengeschäft und Wealth Management in Neuseeland auf. Wie die Bank mitteilte, ist das das Ergebnis einer strategischen Überprüfung. Weitere Investitionen in das Geschäft seien angesichts des sich ändernden Umfelds und der Skalierbarkeit nicht mehr zu rechtfertigen.

MFE-MEDIAFOREUROPE

rechnet mit einer Zulassung seiner Stammaktien der Klasse A an den spanischen Börsen am Mittwoch. Die europäische Mediengruppe, die Anfang des Jahres einen Zusammenschluss mit ihrer früheren spanischen Tochtergesellschaft Mediaset Espana vollzog, erklärte in ihren Fusionsunterlagen, dass sie innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Fusion eine Börsennotierung in Spanien beantragen werde. Die A-Aktien des Unternehmens haben weniger Stimmrechte als die B-Aktien.

PERNOD RICARD

erwirbt einen kanadischen Hersteller von alkoholhaltigen Dosengetränken fast vollständig und verstärkt damit sein Engagement auf dem schnell wachsenden Markt für trinkfertige Mix-Getränke. Der französische Spirituosenkonzern übernimmt über die mehrheitlich von ihm kontrollierte kanadische Tochtergesellschaft Corby Spirit and Wine eine 90-prozentige Beteiligung an der Ace Beverage Group (ABG).

GOOGLE

Die Kartellbehörden der Europäischen Union wollen offenbar im Rahmen einer neuen Kartellbeschwerde, wie bereits die US-Wettbewerbshüter zuvor, eine Zerschlagung von Googles Werbetechnologie-Geschäft (Ad-Tech) anschieben. Wie mit der Situation vertraute Personen sagten, könnte die Europäische Kommission bereits am Mittwoch eine formelle Kartellbeschwerde gegen Google einreichen und die Auffassung vertreten, dass der Konzern seine Rolle als einer der größten Makler, Anbieter und Online-Auktionär von digitalen Anzeigen auf Websites und Apps von Drittanbietern missbrauche.

HOME DEPOT

hat seine vor einem Monat gesenkte Jahresprognose bestätigt. Anlass war der Investorentag des Konzerns. Sobald sich der Markt stabilisiert, will das Unternehmen zu einem Wachstum von 3 bis 4 Prozent zurückkehren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 07:20 ET (11:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.