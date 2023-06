© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique



Die spekulative Wasserstoff-Aktie ist innerhalb von nur zwei Tagen um rund ein Viertel im Wert gestiegen. Auch andere Wasserstoff-Aktien können profitieren. Lohnt ein Einstieg jetzt noch?

Ballard Power Systems ist ein kanadischer Hersteller von Brennstoffzellen. Am gestrigen Montag hat der Wasserstoff-Player eine dünnere Platte für seine Wasserstoff-Brennstoffzellen vorgestellt. Diese Graphit-Bipolarplatten der nächsten Generation sollen Kosten senken und die Produktionskapazität - mit einer "disruptiven Fertigungstechnologie" - um das Zehnfache erhöhen.

Das Unternehmen sagte, dass es von 2023 bis 2025 voraussichtlich 18 Millionen US-Dollar in die Herstellung von dünneren Bipolarplatten investieren und so die Kosten um 70 Prozent reduzieren werde. Die erwarteten Ausgaben für dieses Projekt im Jahr 2023 wurden in den Kapitalallokationsplan für den Zeitraum aufgenommen und ändern nichts an der Prognose für die geplanten Investitionsausgaben für das Jahr.

"Wir werden nicht nur in der Lage sein, die Kosten für unsere Bipolarplatten zu senken und die Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden zu verbessern, sondern wir werden auch weitaus weniger Energie, Wasser und Materialressourcen in diesem Prozess verbrauchen", kommentiert COO Mark Biznek.

Die Aktie stieg nach Veröffentlichung der Nachricht bereits gestern zweistellig und schloss den Handel an der Toronto Stock Exchange um über 14 Prozent höher. Vorbörslich notieren die Titel ebenfalls wieder rund zwölf Prozent im Plus.

Anleger scheinen vor allem die Kostensenkungspläne zu honorieren. In der Welt der sauberen Energie spielen Kosten eine tragende Rolle und die Durchsetzung von Brennstoffzellen auf dem Markt hat sich als teurer erwiesen als zuvor gedacht. Der Markt nimmt demnach diese neue Fertigungstechnologie von Ballard als potenziellen Gamechanger wahr, der eine grundsätzliche Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Kanadier bedeuten könnte.

Im Windschatten von Ballard Power haussieren auch andere Wasserstoff-Titel. So legen Plug Power-Aktien um über sieben Prozent und FuelCell-Papiere um rund fünf Prozent zu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion