Hamburg (ots) -- 15 Kliniken und drei der größten Krankenkassen beteiligt- Patient:innen mit Knie- und Hüftoperationen werden eng begleitet- Ergebnisqualität als ZielDie Asklepios Kliniken haben mit der Barmer, der Techniker Krankenkasse (TK), und der DAK-Gesundheit Qualitätsverträge abgeschlossen. Von Seiten des Krankenhauskonzerns sind zehn Kliniken von Asklepios, drei der Rhön Kliniken und zwei MediClin Krankenhäuser am Start. Dabei geht es um Operationen, in denen Totalendoprothesen (TEP) von Hüfte und Knie eingesetzt werden. Die betroffenen Patient:innen werden von Case-Manager:innen durch das vertraglich vereinbarte Programm über 13 Monate begleitet. Der stationäre Aufenthalt im Rahmen der Operation kann durch intensivierte Physiotherapie deutlich verkürzt werden, sie werden dann frühzeitig mobilisiert und direkt in eine Reha weitergeleitet. Somit wird zu einer schnellen Wiederherstellung der Teilhabe am Alltag beigetragen."Der Vertrag setzt nicht nur mit der Beteiligung so vieler Kliniken Maßstäbe, sondern auch durch die im Vertrag verankerte sektorenübergreifende Prozesssteuerung sowie die Untersetzung des Versorgungsprozesses durch digitale Anwendungen bereits zur OP-Vorbereitung", sagt Kai Hankeln, Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken. "Damit wird die Ergebnisqualität der medizinischen Behandlung zum wichtigen Maßstab gemacht, wofür wir auch ins finanzielle Risiko gehen. Das kommt vor allem den Patient:innen zugute", so Hankeln weiter. Nach der Gelenkversorgung kommen die Patient:innen anschließend gleich in die Rehabilitation. Unterstützt wird diese Behandlung mit einer mobilen Reha App namens Caspar, so dass der Patient bzw. die Patientin von überall jederzeit seinen Übungen aus dem Caspar Therapieplan nachgehen kann."Über den langfristigen Behandlungserfolg eines neuen künstlichen Gelenks entscheiden neben der Operation eine Reihe von Faktoren, die wir in diesem Programm optimieren", sagt Dr. Benedikt Simon, Chief Officer Integrated and Digital Care der Asklepios Kliniken. "Die Gespräche zur Entwicklung des Versorgungsvertrags waren von dem gemeinsamen Bewusstsein zwischen den beteiligten Krankenkassen und uns geprägt, hier zusammen etwas Neues gestalten zu können. Hier herrschte eine außergewöhnliche, von Offenheit und Vertrauen geprägte Grundhaltung auf allen Seiten, weil man gemeinsam etwas zum Nutzen der Versicherten und Patient:innen bewegen wollte", so Dr. Simon weiter. Bislang können nur Patient:innen der drei beteiligten Krankenkassen Barmer, DAK und TK an dem Programm teilnehmen. Ab dem 1. Juli 2023 können die Versicherten der drei Kassen dies in Anspruch nehmen und von den zusätzlichen Qualitätsanforderungen profitieren.Folgende Kliniken sind mit ihren orthopädischen Abteilungen beteiligt:Asklepios Klinik BarmbekAsklepios Westklinikum HamburgAsklepios Klinik St. GeorgAsklepios Harzklinik Bad HarzburgAsklepios Klinik LangenAsklepios Südpfalz KlinikenAsklepios Orthopädische Klinik LindenloheAsklepios Klinik LindauAsklepios Klinik BirkenwerderMediClin Krankenhaus Plau am SeeMEDICLIN Waldkrankenhaus Bad DübenAsklepios Orthopädische Klinik HohwaldKlinikum Frankfurt/OderZentralklinik Bad BerkaRhön Klinik CampusPressekontakt:Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenAnmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5532673