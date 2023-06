Berlin (ots) -Die 2015 in Amsterdam gegründete Hautpflegemarke Dr. Leenarts ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich. Das renommierte Unternehmen überzeugt mit der jahrelangen Expertise seiner Gründerin, der Dermatologin Dr. Marjolein Leenarts, und stellt die gezielte Lösung von Hautproblemen mit Inhaltsstoffen, die nachweislich wirken, in den Vordergrund. Seit jeher verzichtet die Hautexpertin Dr. Leenarts auf jegliche Form von Duftstoffen, Parabenen, Alkohol und Allergenen. Es kommen ausschließlich Inhaltsstoffe zum Einsatz, die über viele Jahre von Dr. Leenarts und ihrem Team dermatologisch getestet wurden. So entstanden mehrere Pflegeserien für die verschiedenen Hauttypen, die allesamt höchste Qualitätsstandards zu fairen Preisen bieten und nun auch in Deutschland erhältlich sind.Was mit einer selbstentwickelten Windpockensalbe für ihren Sohn begann, hat sich binnen kürzester Zeit zu einer wachsende Suncare- und Hautpflegemarke entwickelt. Dr. Marjolein Leenarts gehört in den Niederlanden zu den renommiertesten Hautärzt:innen. Kein Wunder also, dass die verschiedenen Pflegeserien ihrer gleichnamigen Pflegemarke bei unseren Nachbarn schon längst zu den absoluten Must-Haves zählen.Dr. Marjolein Leenarts beschreibt ihre Mission wie folgt: "Ich weiß, welche Inhaltsstoffe wirken und welche nicht, oder welche eine allergische Reaktion hervorrufen können. Die Denkanstöße für neue Produktinnovationen hole ich mir direkt aus meiner Arztpraxis, denn dort sehe ich, was die Menschen heutzutage brauchen. Die Fragen der Patient:innen inspirieren mich zur Entwicklung neuer Produkte. Die Marke Dr. Leenarts und meine Arbeit als Dermatologin im Roten Kreuz Hospital ergänzen sich hervorragen. Diese Kombination ist einzigartig und nimmt in beide Richtungen positiven Einfluss auf meinen Arbeitsalltag!"Die Nahbarkeit und Transparenz der Gründerin überzeugen, denn sie gibt ihre Expertise über die menschliche Haut an die Kund:innen weiter. Dabei setzt die praktizierende Dermatologin mit ihrer eigenen Marke auf das Prinzip "Weniger ist mehr". Dr. Leenarts verfolgt den Ansatz, dass die Haut keine komplexen Produkte von A-Z benötigt, sondern lediglich die korrekte und effektive Zusammensetzung von Wirkstoffen, um so Hautprobleme gezielt behandeln zu können und die Lösung für gesunde Haut anzubieten.Zusätzlich zu den sechs bestehenden Produktlinien und Bestseller-Produkten wie der Windpockensalbe für Kinder und der Pflegesalbe für trockene Haut sind bereits weitere Serien der Dermatologin in Planung. Neben ihrer eigenen medizinischen und wissenschaftlichen Expertise ist der Gründerin vor allem die lokale Produktion in den Niederlanden eine Herzensangelegenheit. Das Erfolgskonzept ist ebenso einfach wie überzeugend: Die Produkte enthalten beste Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Isopropylmyristat, Vitamin E, Aprikosenkernöl und Glycin-Sojaöl. Durch den Verzicht auf teures Marketing, Packaging, Duftstoffe und Alkohol können die hochwirksamen Produkte zu bezahlbaren Preisen angeboten werden. "Hautpflege soll kein Luxusprodukt sein", so die Dermatologin, die mit ihrem Team jedes Produkt selbst bis zur Perfektion optimiert. Neben einem fairen Preiskonzept und der Produktion in den Niederlanden ist auch das Thema Nachhaltigkeit Dr. Leenarts wichtig. Sie verwendet für ihre Produkte wann immer möglich aus Rohrzucker hergestellte Biokunststoffe für die Produktverpackungen. Zusätzlich arbeitet die Marke bereits jetzt an Konzepten für Refill-Produkte, um hier noch effizienter und nachhaltiger zu werden.Das unabhängig geführte Unternehmen mit Sitz in Amsterdam ist in den letzten Jahren organisch gewachsen. Mit der Expansion in Deutschland etabliert sich Dr. Leenarts in der Branche und geht damit einen weiteren wichtigen Schritt. Ihr Ziel, Pflegeprodukte anzubieten, die Hautprobleme gezielt lösen und halten, was sie versprechen, und diese nachhaltig zu verbreiten, hat sie ohnehin schon erreicht.Pressekontakt:Anja Meinzenbach I project hype GmbHanja@project-hype.com I +49 30 32 668 518Original-Content von: Dr. Leenarts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170542/5532706