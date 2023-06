NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Hensoldt bei einem Kursziel von 25 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Analyst Ross Law rät in einer Studie zur europäischen Rüstungsbranche selektiv vorzugehen. Bei historisch hohen Bewertungen brauche es steigende Gewinnschätzungen, um weiteres Potenzial zu eröffnen. Law setzt auf breit aufgestellte Firmen. Sein Topfavorit ist die britische BAE. Bei Hensoldt hält er die Erwartungen allerdings für überzogen angesichts der Abhängigkeit von deutschen Rüstungsausgaben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2023 / 03:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000HAG0005