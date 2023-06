Der S&P 500 konnte die bärische Tageskerze vom Freitag direkt am Widerstand um 4.300 Punkte am Vortag ignorieren und direkt weiter ansteigen. Dabei konnte der S&P 500 auch nachhaltig über den Widerstand bei 4.300 Punkte ansteigen und mit einer langen bullischen Tageskerze bei 4.338 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Dienstag erneut leicht höher bei 4.344 Punkten. Im Fokus stehen nun die US-Inflationsdaten. ...

