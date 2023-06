Köln (ots) -"Was hat sich der Künstler dabei nur gedacht?" - ein neues Projekt von Prof. Dr. Fabian Hemmert macht Schluss mit dieser Frage.Seine Bilder verfolgen hier einen neuen Ansatz, denn jedes Werk ist auf der Rückseite unwiderruflich mit dem Satz "Bei diesem Bild habe ich mir nichts gedacht." gekennzeichnet.Auch liegt jedem Bild ein Zertifikat bei, in dem er die Bedeutungslosigkeit bescheinigt - mit notariell beglaubigter Unterschrift und amtlichem Siegel.Die Idee dahinter? Hemmert lädt die Betrachter:innen der Werke dazu ein, ihre individuelle Reaktion auf die Bilder zu entdecken: "Kunst wird oft als intellektuell und elitär wahrgenommen - aber es geht doch eigentlich um das, was sie in uns auslösen. Kunst ist ein Spiegel für unsere Seele.", so Hemmert.Seine eigene künstlerische Absicht schließt Hemmert deshalb aus. Er möchte Raum für die individuelle, persönliche Erfahrung beim Betrachten der Bilder schaffen.Der Name des Projekts? Na klar: Krickelkrackel!Die Werke können auf der Website des Projekts betrachtet werden. Auch kann hier ein Newsletter abonniert werden, in dem Ausstellungstermine bekannt gegeben werden:www.krickelkrackel.comPressekontakt:Prof. Dr. Fabian HemmertKrickelkrackelinfo@krickelkrackel.com+49 (0) 176 88 4 999 33Pressematerial:https://krickelkrackel.com/downloads/pressematerial.zipOriginal-Content von: Hemmert UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170541/5532733