Ampel weiter uneins bei Heizungsgesetz - Grüne fordern Handlungsfähigkeit

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalition hat sich beim umstrittenen Heizungsgesetz noch nicht auf die Einbringung des Vorhabens in dieser Woche in den Bundestag verständigt. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge machte allerdings deutlich, dass die Grünen weiterhin auf eine Zustimmung bis zur parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli bestehen. Sie machte daran zudem die Handlungsfähigkeit der Koalition fest. FDP-Fraktionschef Christian Dürr nannte als Grund, dass noch "einige Dinge" zu klären seien. Er forderte eine fundamentale Änderung des Gesetzes, was die Grünen aber ablehnen.

Zuvor hatten die parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Grünen und FDP das als Gebäudeenergiegesetz bekannte Vorhaben nicht auf die vorläufige Tagesordnung für das Bundestagsplenum in dieser Woche gesetzt. Dröge erklärte aber, dass man dies auch noch im Laufe der Woche tun könne.

"Unser Ziel ist es, weiterhin zu sprechen, um in dieser Woche zu einer Aufsetzung zu kommen. Aus unsere Sicht als Grüne ist es auch enorm wichtig, dass wir diesen Schritt jetzt machen. Die Menschen warten lange genug auf eine Entscheidung der Ampel", sagte Dröge. "Deswegen wäre es jetzt aus meiner Sicht ein wichtiges Zeichen für Handlungsfähigkeit der Ampel".

FDP will fundamentale Änderung des Gesetzes

Die FDP hat in den vergangenen Wochen wiederholt Änderungsbedarf angemeldet und sich gegen eine Einbringung des Gesetzes in der jetzigen Form in den Bundestag ausgesprochen.

"Den Freien Demokraten ist das Thema Technologieoffenheit besonders wichtig, denn die Heizung muss zum Haus passen und nicht umgekehrt." Dafür müsse sich "dieses Gesetz fundamental ändern", das wüssten alle Beteiligten.

"Das Wichtigste ist, dass es ein gutes Gebäudeenergiegesetz gibt, der Zeitpunkt ist zweitrangig." Es seien konstruktive Gespräche, er sei zuversichtlich, aber das Allerwichtigste sei, "dass wir Klarheit in die Sache bekommen".

Gespräche laufen laut SPD weiter

Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich (SPD) erklärte, die Koalition spreche, "ob wir möglicherweise auch diese Woche noch in erster Lesung beraten", um dann die nächsten zwei Wochen die zweite und dritte Lesung abzuhalten.

"Möglich ist das", sagte er. "Es würde auch reichen, wenn wir das in der nächsten Sitzungswoche einbringen, das wäre ambitionierter vom Verlauf." Die Gespräche seien "konstruktiv und offen".

Habeck sieht Regierungsfähigkeit im Fokus

Am Vormittag hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erneut Druck auf die Koalitionspartner gemacht, das Gebäudeenergiegesetz mit den Vorschriften zum Einbau klimafreundlicherer Heizungen endlich in den Bundestag einzubringen. Die Koalitionsparteien SPD, Grüne und FDP hätten sich darauf verständigt, das Gesetz bis zur parlamentarischen Sommerpause Anfang Juli im Bundestag zu verabschieden.

"Das ist zentral. Das (Gesetz) hat Deutschland jetzt lange genug beschäftigt, das hat die Koalition beschäftigt, nicht nur zum Besseren. Da geht es inzwischen dann auch um mehr als nur um dieses Wärmegesetz. Sondern die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen", sagte Habeck in Berlin vor Fernsehkameras.

Das Heizungsgesetz sieht vor, dass ab 2024 neue Heizungen zu 65 Prozent mit Ökostrom betreiben werden müssen. Dies bedeutet faktisch das Aus für reine Öl- und Gasheizungen. Neben der Fernwärme ist die Nutzung von Wärmepumpen, Solarthermie, und Wasserstoffheizungen vorgesehen. Der Einbau einer Biomasseheizung, die Holz oder Pellets nutzt, soll nur in Bestandsgebäuden erfolgen, wo keine andere Lösung Sinn macht. In Neubauten sind solche Heizungen auf Basis von Biomassen nur im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe vorgesehen.

