Die Inflation in den USA ist hartnäckiger als erwartet. Die von den meisten Investoren beachtete Kernrate lag im Mai bei +5,3 Prozent und damit zehn Basispunkte über den Erwartungen. An der Börse in Frankfurt sorgt das für einen kurzen Rücksetzer unter die Marke von 16.100. Mittlerweile aber pendelt sich der DAX bei 16.145 ein.Der Gesamtverbraucherpreisindex ist im letzten Monat um 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit etwas schwächer als erwartet (+4,1 Prozent). Allerdings legen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...