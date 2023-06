Die Tesla-Aktie kennt aktuell kein Halten. Am Montag legte das Papier den zwölften Tag in Folge zu und auch am Dienstag steht vorbörslich ein Plus zu Buche. So richtig Fahrt nahm die Rally auf, nachdem bekannt wurde, dass Ford künftig auf das Ladenetzwerk des E-Auto-Pioniers zurückgreifen wird. Nun bekommt Tesla einen weiteren namhaften Partner.So gab bereits am Donnerstag General Motors bekannt, dass seine Kunden ab nächstem Jahr Zugang zu 12.000 Ladestationen des E-Auto-Pioniers erhalten. Da Tesla ...

