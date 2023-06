Der DAX zeigt sich vor den anstehenden Terminen diese Woche freundlich. Und die Charttechnik? Ist aus technischer Sicht gerade Luft nach oben und was könnte die Stimmung aktuell beeinflussen? Kristian Volaric, flatex, nimmt das chartechnische Bild beim DAX unter die Lupe. Womit der Marktkenner bei den anstehenden Zinsentscheidungen von Fed und EZB rechnet und wie volatil es am großen Verfallstag an der Börse werden könnte, darüber spricht er in diesem Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe. Mehr dazu im Video.