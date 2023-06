© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Plug Power startet mit einem Plus von 15 Prozent in die Woche. Das ist auch eine Wette auf die hohen Umsatzziele, die das Management ausgegeben hat.

Starke Nerven mussten die Investoren des US-Unternehmens Plug Power bislang beweisen - und werden jetzt vielleicht dafür belohnt: Zum Wochenstart hat die Wasserstoff-Aktie um 15 Prozent zugelegt. Damit notiert der Titel jetzt oberhalb der zehn US-Dollar-Marke, für viele Anleger ein klar positives Signal. Doch eindeutig ist die Lage keinesfalls: Seit die Aktie des Brennstoffzellenhersteller zu Beginn des Jahres 2021 mit einem rasanten Kursanstieg beeindruckt hat, ist es - von kurzen Peaks unterbrochen - stetig bergab gegangen.

Weder die Energiekrise noch der Aufschwung vieler Tech-Titel zum Jahresstart konnten der Wasserstoff-Aktie bislang nachhaltig helfen. CEO Andy Marsh blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Bei Plug Power füllen sich nämlich die Auftragsbücher, verbunden mit einer hohen Umsatzerwartung verleiht das dem Titel Flügel: "Plug hat erfolgreich ein florierendes Geschäft aufgebaut. Wir freuen uns, unsere geladenen Gäste in unserer hochmodernen Gigafactory begrüßen zu dürfen, wo sie sich aus erster Hand davon überzeugen können, dass wir nicht nur greifbare Produkte verkaufen und einsetzen, sondern auch unseren Betrieb ausgeweitet haben", so Marsh in einer Pressemitteilung, die einen Webcast für Analysten am kommenden Mittwoch, den 14. Juni ankündigt. Und weiter:

Dieses operative Wachstum unterstützt unsere kurzfristigen Umsatzziele von 1,4 Milliarden Dollar im Jahr 2023 und unser langfristiges Ziel, bis 2030 einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Dollar zu erreichen.

Damit hat sich das Management einen Langstreckenlauf vorgenommen, denn im ersten Quartal 2023 erlöste Plug Power lediglich 210,3 Millionen Dollar. Doch bereits vor einem Jahr äußerte sich Marsh zuversichtlich bezüglich der Marktchancen für Wasserstoff: "Europa wird einer der größten Märkte der Welt", sagte der CEO damals dem Handelsblatt. So könnten laut Experten etwa Länder mit langen Küstenlinien, wie auf der iberischen Halbinsel, durch den Ausbau von grünem Wasserstoff auf Basis von Offshore-Windenergie nahezu unabhängig von fossilen Energiequellen werden.

Wer auf die Aktie setzt, kann zwar von der nächsten Rallye profitieren, muss aber auch damit leben können, wenn diese nicht wie von Marsh prognostiziert eintritt. Der Aktienkurs von Plug Power liegt bei circa 10,60 US-Dollar. Das mittlere Kursziel liegt bei gut 19 US-Dollar.

Allerdings hat das Gros der Analysten die Bewertung der Aktie seit Mai dieses Jahres nicht verändert. Analysten wie Piper Sandler, BMO Capital, Northland Securities und Canaccord Genuity belassen ihre Einschätzung auf neutral. Ein Blick in den Webcast am kommenden Mittwoch könnte für Anleger interessant werden: Vielleicht erklärt Marsh dann im Detail, wie er den Umsatz des Wasserstoff-Spezialisten steigern will.

Tipp aus der Redaktion: Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie mit 100 Prozent Comeback-Potenzial sollten Sie kennen. Um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in diesem kostenlosen Report.

(ck) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion