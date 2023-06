Original-Research: AustriaEnergy International GmbH - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu AustriaEnergy International GmbH

Unternehmen: AustriaEnergy International GmbH

ISIN: DE000A3LE0J4



Anlass der Studie: Anleihe-Emission

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker, CEFA



Green Bond mit attraktiver Verzinsung



Die AustriaEnergy International GmbH (AEI) ist Standortentwickler und Technologie-Integrator für Erneuerbare Energien-Projekte (in Chile) bis zu deren Ready-to-Build-(RTB-)Verkauf an Investoren. Mit dem besicherten und nicht nachrangigen Green Bond (2023/2028) sollen 10 bis 12 Projekte (die in 3 Fällen auch grünen Wasserstoff umfassen) zur Verkaufsreife gebracht werden. Die Erfolgshistorie, Projekte (die in den kommenden Monaten/Jahren den RTB-Verkaufsstaus erreichen) und die Diversifikation der Gelder aus der Anleihe über verschiedene Projekte, die jeweils in eigenen 100%igen Projektgesellschaften abgebildet sind und das Besicherungskonzept sorgen in unseren Augen für eine sichere Rückzahlung. Länderrisiken rechtfertigen in unseren Augen eigentlich nur eine geringe (Zins-) Prämie, da Chile zu den rechtssichersten Demokratien Südamerikas zählt und gemäß den Rankings bzgl. Investitionsfreundlichkeit im Bereich erneuerbare Energie zu den weltweit führenden Standorten gehört (Bloomberg, EY, jeweils Platz 14). Mit einem Kupon von 8% bietet die Anleihe u.E. eine attraktive Verzinsung.

Mittelverwendung. Der Nettomittelzufluss i.H.v. EUR 23,411 Mio. (bei vollständiger Platzierung der Anleihe) soll als Fremdkapital in rund ein Dutzend Projekte fließen, die jeweils hälftig mit Eigenkapital unterlegt sind. Die meisten der durch die Anleihe finanzierten Projekte könnten vor Laufzeitende der Anleihe bereit für RTB-Verkäufe sein. Die Rückzahlung wäre aber u.E. cashflowseitig selbst dann nicht gefährdet, wenn es bei einzelnen Projekten zu zeitlichen Verzögerungen käme.



Risiko/Rendite-Verhältnis. In Bezug auf Rechts- und

Investitionssicherheit zählt Chile zu den sichersten Ländern Lateinamerikas. AEI hat seit 2013 gezeigt, dass es in dem Land erfolgreiche Projekte entwickeln kann (PV-Erfolgsrate 100%). Der Kupon ist mit 8% höher als vergleichbare (grüne) Anleihen in Europa, der erwartete ROI der PV-/Wind-Projekte auf Grund geografischer Gegebenheiten jedoch besser.

Klimaziele, damit verbundene Programme, steigende Energiepreise und ein hohes Investoreninteresse an ESG-Themen schaffen ein positives Marktumfeld für Green Bonds. Verglichen mit anderen europäischen Mittelstandsanleihen ist die Verzinsung der Anleihe (Kupon 8%) attraktiv.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27199.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°