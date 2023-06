Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

24. Baloise Kunst-Preis an der Art Basel 2023 vergeben



13.06.2023 / 15:00 CET/CEST





Basel, den 13. Juni 2023. Der mit CHF 30'000.- dotierte Baloise Kunst-Preis wird seit über 20 Jahren im Sektor Statements der Art Basel von einer mit internationalen Fachleuten besetzten Jury vergeben. Dieses Jahr hat die Jury Sky Hopinka und Sin Wai Kin ausgezeichnet. Baloise erwirbt Arbeiten der beiden Künstler und schenkt diese zwei bedeutenden europäischen Museen, dem MMK Frankfurt und dem MUDAM, Luxemburg. Sky Hopinka

Die 4-Kanal-Filmarbeit «Just a Soul Responding» des in Hudson, NY, lebenden Künstlers und Filmemachers Sky Hopinka setzt ein mit dem klassischen Motiv des Road-Movie: einer Fahrt durch amerikanische Landschaften. Die poetische Montage von Filmbildern, kurzen Texten des Künstlers und musikalischen Aufnahmen in der Tradition des Experimentalfilms kreist um das Trauma des sukzessiven Verlusts indigener Traditionen und spiritueller Bedeutungen des Naturraums. Der Künstler entstammt selbst der Ho-Chunk Nation of Wisconsin und ist ein Nachfahre der Pechanga Band of Luiseno Indians. Hopinka gelingt es auf subtile Weise, in seiner Filmcollage die Gefährdung und Auslöschung traditioneller Lebensweisen durch die moderne Zivilisation bis in die heutige Zeit aufzurufen. Sky Hopinka, *1984, lebt in Hudson, USA

Statements Stand M7, Broadway, New York, USA

Sin Wai Kin

Über den Green Screen im Ausstellungsraum entwickeln sich langsam und beharrlich verschiedene Charaktere, wobei der oder auch das Dargestellte über die klassische Repräsentation hinausgehen. Verschiedene Recherchefelder überlagern sich in den «Portraits» von Sin Wai Kin - ob es sich um die Spektren von Weiblichkeit oder Männlichkeit handelt, um die verschiedenen Verkörperungen von Druckerzeugnissen der Kunstgeschichte oder der ihnen zugehörigen Inszenierung. Das Binäre wird in diesen Videoarbeiten mit den unterschiedlichsten Metaphern aufgezeigt, als surreale Erzählungen, welche die normativen Prozesse von Identitätskonstruktion, Verlangen und Objektivierung hinter sich lassen. In diesen intensiven Darstellungen gehen Performance, Bewegtbild, Kulturgeschichte und Theatralität eine überzeugende Verbindung ein. Sin Wai Kin, *1991, lebt in London, UK

Statements Stand M4, Soft Opening, London, UK

Der Jury für den Baloise Kunst-Preis gehörten dieses Jahr an: Karola Kraus, Generaldirektorin MUMOK Wien und Vorsitzende der Jury

Bettina Steinbrügge, Direktorin MUDAM, Luxemburg

Susanne Pfeffer, Direktorin MMK, Frankfurt

Uli Sigg, Sammler und Mäzen

Gabriele Knapstein, Hamburger Bahnhof/ Nationalgalerie Berlin

Während der Art Basel 2023 vom 15. bis 18. Juni 2023 zeigt das Baloise Studio in Halle 2.2 sämtliche Gewinnerinnen und Gewinner des Baloise Kunst-Preises. Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 53

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. und einen Gewinn von CHF 548 Mio. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Ende der Medienmitteilungen