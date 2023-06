München (ots) -Die Gegenoffensive der Ukraine läuft und die Armee meldet Geländegewinne. Kann die Ukraine die russischen Besatzer zurückdrängen? Rücken dadurch Friedensverhandlungen in weite Ferne? Darüber diskutieren die Forschungsdirektorin am NATO Defense College Florence Gaub und die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht (Die Linke).Grüne und FDP streiten um das Gebäudeenergiegesetz: Ist die Ampel noch regierungsfähig? Überfordert die grüne Klimapolitik die Bürger? (Die Gesprächsgäste für diesen Teil werden aktuell bekannt gegeben.)Es erklären, kommentieren und diskutieren der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, der Berater und Autor Kai Diekmann und die Wirtschaftskorrespondentin der taz Ulrike Herrmann.Gäste u. a.:Sahra Wagenknecht (Die Linke,ehemalige Fraktionsvorsitzende)Florence Gaub (Militärexpertin)Cherno Jobatey (Fernsehmoderator)Kai Diekmann (langjähriger Bild-Chefredakteur)Ulrike Herrmann (taz-Journalistin)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5532782