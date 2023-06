Der alljährliche Gallup-Report zur Beschäftigtenzufriedenheit zeigt ein sich verschlechterndes Klima in Deutschland. Beschäftigte fühlen sich zunehmend gestresst und abnehmend emotional an ihren Arbeitsplatz gebunden. Für den neuen Gallup-Report "State of the Global Workplace 2023" wurden 122.416 Arbeitnehmende aus 145 Ländern unter anderem zu den Themen Arbeitsmarkt, emotionale Mitarbeiterbindung sowie den Gefühlsdimensionen Stress und Wut befragt. ...

