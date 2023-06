Liebe Leserinnen und Leser, auch am Dienstag feiern die Börsen den US-Automobilgiganten Tesla. Die Aktie gewann zwar lediglich 1,2 % (in den ersten Handelsstunden), konnte jedoch nun die jüngste Erfolgsserie ausbauen. Die Notierungen haben mit 234 Euro ein Niveau erreicht, von dem aus die Marke von 300 Euro nicht mehr sehr weit entfernt zu sein scheint. Die Analysten am Markt haben den Kursgewinn zunächst durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...