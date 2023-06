Emittent / Herausgeber: Citygrove Securities PLC / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Projektentwickler Citygrove startet beim Premier Inn-Hotel in Lübeck mit dem Richtfest offiziell die letzte Bauphase



Über den planmäßigen Baufortschritt am Fernbusterminal freute sich Bürgermeister Jan Lindenau im Rahmen der Richtfest-Feier. "So wird schon in einigen Monaten in fußläufiger Nähe zum Holstentor und zur Innenstadt ein wichtiger Teil unserer Neugestaltung des Bahnhofsviertels fertig, dieses wird auf diese Weise weiter aufgewertet. Zudem ist die gute Anbindung an den öffentlichen Personen-Nahverkehr für mich ein wichtiger Aspekt bei diesem Projekt. So haben noch mehr Gäste unserer Stadt die Möglichkeit, klimafreundlich und bequem anzureisen".

Auch Toby Baines, Vorstand der Citygrove, blickte in seiner Ansprache voraus: "Meine Vorfreude auf den Tag, an dem die ersten Gäste hier in toller Lage zur historischen Altstadt übernachten, wird mit dem heutigen Tag noch einmal gesteigert. Mit diesem tollen Hotel in einer Stadt, die zum Welterbe gehört, setzen wir mit unseren Immobilienentwicklungen in Deutschland ein Ausrufezeichen." Sebastian Schoenbach, Development Director Citygrove lobte die Zusammenabeit mit dem Betreiber Premier Inn und Generalunternehmer HTG. "Für einen derart hervorragenden Standort sind eine so stark expandierende und kreative Hotelmarke sowie ein innovatives Bauunternehmen genau die richtigen Partner."

Dass trotz Lieferketten-Engpässen, Fachkräftemangel, Inflation und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen das Lübecker Hotel-Projekt bislang so gut im Zeitplan blieb, sieht Dr. Michael Cratzius, Geschäftsführer des Generalunternehmer HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch als Erfolg des Zusammenspiels aller Akteurinnen und Akteure bei Planung und Umsetzung des Projekts: "Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Baustelle haben in den vergangenen Monaten ein riesiges Engagement gezeigt, um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern." Verantwortlich für den Entwurf des Gebäudes mit fünf Geschossen und einem Staffelgeschoss, das sich mit einem Knick in der Grundfläche an die geschwungene Straße anpasst, ist das Hamburger Architektur- und Planungsbüro agn leusmann.

Die besonderen Qualitäten des neuen Hotels in der Hansestadt und Gründe für die Standortentscheidung seines Unternehmens erläutert Chris-Norman Sauer, Acquisitions Director Germany von Premier Inn Deutschland: "Lübeck ist gleichermaßen wirtschaftsstarke Metropole und attraktives touristisches Reiseziel an der Ostsee. Vor allem wegen dieser doppelten Nachfrage hat sich der Beherbergungsmarkt in der Hansestadt nach der Corona-Pandemie besonders schnell erholt und sich seitdem sehr erfreulich entwickelt. So freuen wir uns, dass Premier Inn in Lübeck eine solch gute Präsenz zeigen kann." 49 Hotels der Marke sind aktuell in ganz Deutschland bereits eröffnet.

Für Christian Martin Lukas, Geschäftsführer der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, ist der Standort nicht nur für Gäste interessant, sondern auch für diejenigen, die von der Hansestadt aus andere Reiseziele an der Ostsee ansteuern. "Die Verbindung zwischen Städtereise und Urlaub am Meer wird immer beliebter. Hierfür ist der Standort des neuen Premier Inn ideal." Laut Christoph Bergob-Jachens, Projektleiter Unternehmensansiedlung bei der Wirtschaftsförderung Lübeck, wertet Premier Inn als international erfolgreiche und bekannte Marke vor allem für Reisende aus dem Ausland den Standort Lübeck weiter auf. "Lübeck braucht solch internationales Flair."



Hintergrund:

Citygrove ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft, die sich auf gewerbliche Geschäfts- und Wohnprojekte in Großbritannien, Spanien und Deutschland spezialisiert hat. Dabei gibt es langjährige Erfahrung in der Entwicklung in den Bereichen Einzelhandels-, Freizeit-, Wohn-, Hotel- und Büroimmobilien. Geplant und gesteuert werden die Bauvorhaben von den Unternehmens-Standorten in London und Madrid.

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In rund 50 Premier Inn- Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits über die Hälfte aller Premier Inn-Hotels kann einen "Travellers' Choice Award" für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Die Marke wurde zudem mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem 2023 bei einem Test von Budgethotels durch den Fernsehsender n-tv als eine der Top 3-Marken mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" sowie im Jahr 2022 zweifach als arbeitgebendes Unternehmen auf Basis von kununu-Bewertungen als "Top-Arbeitgeber" (freundin) und als "Most Wanted Employer" (ZEIT). Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande rund 80 Standorte mit etwa 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 840 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm "Force For Good" branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.co.uk

