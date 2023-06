Nasdaq Copenhagen A/S: CORRECTION: Instrument name/ticker - Nykredit Realkredit A/S - Admission for trading and official listing

It has been decided to admit the following mortgage bonds for trading and official listing with effect from 14 June 2023: Udsted Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit er / Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredi issue t A/S r Første 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 dato for hande l / First day of tradi ng ISIN DK0009541286 DK0009542417 DK0009541443 DK0009543654 DK00095437 38 Instru 1NYK13Hja34DKKRF 1NYK13Hja25EURIT 3NYK13Hja29EURRF 1NYK13Hap25DKKIT F6NYK32Hja ment n27 name/ ticker Udsted DKK EUR EUR DKK DKK elsesv aluta / Curre ncy, issua nce Årlig 1 1 3 1 0 nomin el rente / Nomin al inter est rate Udløbs 01-01-2034 01-01-2025 01-01-2029 01-04-2025 01-01-2027 dato / Matur ity date Termin 1 1 1 1 er pr. år / Payme nts per year Udsteder Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit Nykredit / Realkredit A/S Realkredit A/S Realkredi Realkredi Realkredi issuer t A/S t A/S t A/S Første 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 dato for handel / First day of trading ISIN DK0009542763 DK0009542847 DK00095440 DK00095441 DK00095438 33 16 11 Instrume 1NYK13Jja34DKKRF 1NYK13Gap29DKKRF F3NYK32Hok F3NYK32HEU F3NYK32Ho2 nt 25IT Rok26 5 name/ti cker Udstedel DKK DKK DKK EUR DKK sesvalut a / Currenc y, issuanc e Årlig 1 1 0 0 3,2579 nominel rente / Nominal interes t rate Udløbsda 01-01-2034 01-04-2029 01-10-2025 01-10-2026 01-10-2025 to / Maturit y date Terminer 1 1 4 4 4 pr. år / Payment s per year For further information please contact Nasdaq Copenhagen A/S, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66