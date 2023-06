Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax hält moderates Plus nach US-Inflationsdaten Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nur geringfügig auf die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten reagiert. Der Dax notierte am Nachmittag 0,3 Prozent höher bei 16 153,15 Punkten. weiterlesen Gesundheit Das E-Rezept kommt zum 1. Juli Elektronische Rezepte sollen nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...