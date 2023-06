Die Premiere von Transformers: Aufstieg der Bestien war ein voller Erfolg. Die in Peru gedrehte Mega-Produktion zeigt die schönsten und ältesten Landschaften der Regionen Cusco (Machu Picchu) und San Martin (Tarapoto). Lorenzo di Bonaventura, der Produzent des Films, gestand: "Ich wollte schon immer einmal Machu Picchu besuchen. Das war einer meiner größten Wünsche im Leben und das Großartige an Transformers ist, dass man durch sie an diese wunderbaren Orte gelangen kann. Die peruanische Kultur und der Dschungel sind unglaublich."

Transformers scenario: "The Rise of the Beasts" (Photo: Business Wire)

Regisseur Steven Caple Jr. wusste die Gastfreundschaft Perus während der Dreharbeiten, die inmitten der Pandemie stattfanden, sehr zu schätzen und wählte Cusco für die Einführung der Maximals, einer neuen Roboterrasse: "Peru ist einer der schönsten Orte unseres Planeten, das Team und die Menschen sind wunderbar. Die Zuschauer werden die Kultur und die Geschichte lieben. Fahren Sie dorthin, drehen Sie dort, aber seien Sie auch einfach da und genießen Sie den Moment, es ist einer der magischsten Orte der Welt."

Dominique Fishback betonte die Energie und Mystik von Cusco: "Ein Schamane kam, um das Land zu segnen. Es war eine unglaubliche Erfahrung." Anthony Ramos fügte hinzu: "Peru ist der Protagonist des Films. Das Festival, die Menschen, ihre Kostüme, die Kunst, man kann es einfach spüren", wobei er sich auf das Inti Raymi Festival bezog, das in dem Film mit 800 Statisten nachgestellt wird.

Erstmals spricht ein Roboter in der Saga Quechua, die wichtigste indigene Sprache Perus: "Das ist mein Lieblingsteil des Films. Noch nie gab es einen Transformer, der in einer anderen Sprache als Englisch spricht. Wir wollten die Kultur der Eingeborenen und ihr Erbe respektieren. Eine der Botschaften des Films ist, dass Optimus den Menschen vertraut, und diese Szene verdeutlicht diese Verbindung", so Di Bonaventura.

Während Interviews mit einem PROMPERÚ-Team, das zu Besuch in New York war, erhielten die Schauspieler und Regisseure Tafeln mit cusquenischen Motiven und peruanische Silberketten mit dem Autobots-Logo.

Die audiovisuelle Produktion wurde von PROMPERÚ durch FilmInPerú unterstützt und sorgte für ein unvergessliches Erlebnis. Peru ist aufgrund seiner beeindruckenden Kultur, Infrastruktur, Konnektivität und der unzähligen Schauplätze, an denen sich alle Arten von Geschichten erzählen lassen, ein idealer Drehort.

