München (ots) -Peter Janicek ist Experte im Vertrieb und hat sich in seiner Tätigkeit für ein renommiertes deutsches Versicherungsunternehmen auf die Altersvorsorge spezialisiert. In nur kurzer Zeit konnte er sich seinen Traum von Unabhängigkeit und finanzieller Freiheit verwirklichen. Bei der Auftaktveranstaltung eines renommierten Versicherungskonzerns gewann er den Preis für das beste Team Deutschlands. Wir haben ihn gefragt, wie es dazu kam.Viele Menschen träumen davon, ihre Karriere in die Hand zu nehmen und selbstständig ihr eigenes Business aufzubauen. Doch der Weg zum Erfolg ist oft steinig und erfordert Durchhaltevermögen, harte Arbeit und eine positive Einstellung. Auch Peter Janicek weiß, dass der Erfolg nicht über Nacht kommt: Er wollte einst Fußballprofi werden. Doch das Leben machte ihm einen Strich durch die Rechnung und so musste er sich notgedrungen neu orientieren. Großes hatte er trotzdem vor - und setzte es um, indem er sich als Versicherungsexperte auf die Altersvorsorge spezialisierte. Heute besteht seine Mannschaft aus 850 Vertriebspartnern. Die meisten von ihnen Quereinsteiger. Als bei der Jahresauftakttagung eines namhaften Versicherungsunternehmens schließlich die Auszeichnung für das beste Team Deutschlands an Peter Janicek ging, brach großer Jubel aus. Im Folgenden erklärt er, was seinen Erfolg ausmacht."Bestes Team Deutschlands": Die Auszeichnung für herausragende VertriebsleistungenFür ihren Kampfgeist wurden Peter Janicek und sein Team mit der begehrten Auszeichnung "Bestes Team Deutschlands" geehrt. "Ich träume seit vielen Jahren von diesem Tag - schließlich bedeutet mir das Team einfach alles", erklärt Peter Janicek. Die Auszeichnung wird nur einmal im Jahr vergeben und ist ein Symbol für herausragende Leistungen im Vertriebsbereich. Obwohl der Wettkampf hart war und ein hohes Maß an Disziplin und Durchhaltevermögen erforderte, hat sich das Team von Peter Janicek durch hervorragende Umsatzzahlen und eine hohe Servicequalität gegen 8.000 Vertriebspartner aus 21 Geschäftsstellen durchgesetzt. Den Titel des besten Teams Deutschlands haben sie sich damit mehr als verdient. Dabei fand die Preisverleihung auf der Jahresauftakttagung statt, bei der das Motto "Aufbruch in neue Dimensionen" lautete. Für das Vertriebsteam ist die Auszeichnung eine große Ehre - sie bestärkt sie darin, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben und auch in Zukunft hart zu arbeiten, um ihre Vertriebsleistungen stetig zu verbessern.Ein Team auf Erfolgskurs: Wie das Vertriebsteam Menschen auf den Weg zum Erfolg führtDas Vertriebsteam von Peter Janicek hat bewiesen, dass nachhaltiger Erfolg nur durch langfristiges Denken und harte Arbeit erreicht werden kann. So stieg es Monat für Monat weiter auf, bis es schließlich uneinholbar war. Das Team nutzt diesen Ansatz nicht nur bei der Beratung seiner Kunden, sondern auch beim Teamaufbau. Viele Quereinsteiger kommen zu ihnen und werden von null an in ihre Arbeitsweise und Erfolgskultur eingeführt. Zwar haben nicht alle einen Traumstart, doch der Durchbruch lässt meist nicht lange auf sich warten. So hatte beispielsweise Philipp Weis einen eher holprigen Einstieg in das Geschäft und brauchte einige Zeit, um in Fahrt zu kommen.Er hatte anfangs Schwierigkeiten, seine Ziele umzusetzen und Erfolge zu erzielen. Doch Peter Janiceks Team hat ihn auf seinem Weg begleitet und ihm geholfen, seine Denkweise zu ändern und sich auf seine Ziele zu konzentrieren. Durch eine positive Einstellung hat er es schließlich geschafft, seine Ziele mühelos umzusetzen und sich zu einer erfolgreichen Führungskraft zu entwickeln. Auch Oliver Manikowski war anfangs skeptisch gegenüber der Branche und brauchte einige Zeit, um sich einzuleben. Als ehemals unmotivierter Schüler in der Mittelstufe setzte er sich den Einser-Abiturschnitt zum Ziel - mit Erfolg. Auch für seine Zeit nach der Schule setzte er sich große Ziele, erkannte jedoch, dass er sein Potenzial in einer festen Anstellung niemals ausschöpfen könnte. Das Vertriebsteam von Peter Janicek erkannte sein Potenzial und förderte ihn durch kontinuierliches Training. Schließlich erkannte Oliver Manikowski, wie viel Freude ihm die Arbeit machte und begann, seine Ziele zu erreichen. Heute ist er ein wichtiger Teil des Teams und trägt maßgeblich zum Erfolg bei.Ein weiteres Beispiel stellt die Erfolgsgeschichte von Alexander Burz dar: Er wechselte von einer Bank und war erleichtert, endlich ein Produkt verkaufen zu können, von dem er selbst überzeugt war. Er legt großen Wert auf eine ehrliche Beratung und das Wohl seiner Kunden, weshalb er sich schnell mit den Werten und Überzeugungen des Vertriebsteams von Peter Janicek identifizieren konnte. Durch seine Arbeit und seine Leidenschaft für die Sache wurde er schnell zu einem erfolgreichen Verkäufer, der seinen Kunden die besten Produkte empfehlen und somit einen Unterschied in ihrem Leben machen konnte. Die Erfolgsgeschichten von Philipp, Oliver und Alexander sind nur einige Beispiele für die beeindruckenden Leistungen, die das Vertriebsteam von Peter Janicek erreicht hat. Gemeinsam unterstützen sie heute auch andere Menschen mit großen Visionen dabei, selbstständig höhere Ebenen zu erreichen.