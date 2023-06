Wie sieht es gerade mit der Volatilität an der Börse aus und welche Signale könnten davon ausgehen? Konstantin Oldenburger, CMC Markets, blickt im Interview auf den S&P 500 in der Gegenüberstellung mit dem Volatilitätsindex VIX. Wie außerdem Small Caps im Vergleich zum S&P 500 laufen und was das charttechnische Bild beim DAX gerade aussagt, mehr dazu im vollständigen Talk.