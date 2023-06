Schwalbach/Berlin (ots) -Im Vorfeld der Special Olympics World Games Berlin 2023 macht die Initiative "Stück zum Glück" auf das Thema Inklusion von Anfang an aufmerksamAm heutigen Dienstag, 13. Juni 2023, fanden auf dem von der Initiative "Stück zum Glück" realisierten inklusiven Spielplatz Dusekestraße in Berlin-Pankow die "Spielplatz Special Olympics" statt. Dabei absolvierten rund 70 Kinder im Alter von vier bis acht Jahren mit und ohne Behinderung gemeinsam einen Bewegungs-Parcours mit verschiedenen Herausforderungen. Mit dabei waren neben Vertreter:innen von "Stück zum Glück", dem gemeinsamen Projekt von REWE, Procter & Gamble (P&G) und der Aktion Mensch, auch prominente Gäste wie Schauspieler, Autor und Inkluencer André Dietz, Vater einer Tochter mit Behinderung, und Youtuber Leeroy Matata, der seit seinem vierten Lebensjahr einen Rollstuhl nutzt. Die teilnehmenden Kinder und Gäste lernten das offizielle Maskottchen der Special Olympics kennen.Gemeinsam verschieden seinInklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Oder anders: Inklusion ist, wenn alle mitmachen können und dürfen - unabhängig vom Aussehen, der Sprache oder einer Behinderung. Ein gelungenes Beispiel für gelebte Inklusion sind die heutigen "Spielplatz Special Olympics": "Kinder begegnen sich offen und ohne Vorbehalte - das macht Orte für gemeinsames Spielen so wichtig. So lernen sie von Anfang an: Vielfalt ist normal. Nicht nur sie profitieren davon, sondern letztlich unsere gesamte Gesellschaft", so Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch und Leiterin Kommunikation und Aufklärung. "Dem gemeinsamen Spielen und Sporttreiben von Kindern mit und ohne Behinderung zuzuschauen, macht mir viel Freude. Dass wir mit unseren 'Spielplatz Special Olympics' nicht nur auf das wichtige Thema Inklusion, sondern auch auf die Bedeutung der Special Olympics World Games Berlin 2023 aufmerksam machen, freut uns wirklich sehr", ergänzt Stefan Hörning, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Zweigniederlassung Region Ost.Die Special Olympics World Games sind das größte inklusive Sportevent der Welt für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Sie finden in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland statt. Vom 17. bis 25. Juni 2023 messen sich in Berlin mehr als 7.000 Athlet:innen in 26 Sportarten. Inklusion rückt damit in den Fokus der Aufmerksamkeit und wird viele Menschen in der Gesellschaft erreichen.P&G unterstützt die Special Olympics World Games Berlin 2023 und ist bei den diesjährigen World Games erstmals offizieller Supporter. "Es gibt nicht viele Angebote, bei denen sich Menschen mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen im sportlichen Wettbewerb miteinander messen können. Daher liegen uns die Special Olympics sehr am Herzen und wir freuen uns, offizieller Supporter der Weltspiele und der großen Chance zu sein, die unsere Gesellschaft damit bekommt", so Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit DACH bei P&G.Ein Cent pro Produkt für "Stück zum Glück"Mit der Initiative "Stück zum Glück" machen sich die Projektpartner Aktion Mensch, P&G und REWE gemeinsam für das Thema Inklusion stark. Dabei fließt mit jedem Kauf eines Produktes aus dem Sortiment von P&G bei REWE ein Cent in das Projekt. Seit Aktionsstart 2018 konnten so bereits 2,5 Millionen Euro gesammelt werden, um neue inklusive Spielplätze zu schaffen und bestehende Flächen inklusiv aus- oder umzubauen. In den letzten fünf Jahren wurden deutschlandweit so über 40 inklusive Spielplatzprojekte realisiert und damit Orte für ein selbstverständliches Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung geschaffen. Elemente, die die Entwicklung im Hinblick auf kognitive, koordinative, motorische und soziale Kompetenzen für Kinder mit und ohne Behinderung unterstützen, machen inklusive Spielplätze zum gemeinsamen Erlebnis für alle.Weitere Informationen zur Aktion "Stück zum Glück" unter rewe.de/glückPressekontakt:P&G, Unternehmenskommunikation, Sulzbacher Straße 40, 65824 Schwalbach/Ts.Victoria Buenemann, Tel.: +49 174 6346-200, E-Mail: buenemann.v@pg.comBrandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Bahnstraße 2, 40212 DüsseldorfCarla Scalisi, Tel.: +49 211 58 58 86 119, E-Mail: carla.scalisi@brandzeichen-pr.deREWE Unternehmenskommunikation, E-Mail: presse@rewe.deAktion Mensch, Kommunikation / PR, Heinemannstraße 36, 53175 Bonn, E-Mail: presse@aktion-mensch.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5532907