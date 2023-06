Dawex, der Marktführer für Lösungen zum Datenaustausch verkündet, dass sich Hub One, Tochterfirma der ADP-Gruppe, bei der Einführung von "Hub One DataTrust", der Plattform für Datenaustausch des Unternehmens für Flughafendaten, für die Data Exchange-Technologie von Dawex entscheidet.

Zur Bündelung und Bewertung des Ökosystems für Flughafendaten setzt Hub One auf die Dawex-Technologie zur Schaffung einer sicheren und vertrauenswürdigen Umgebung, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. Insbesondere ist dies der Data Governance Act, der die Rolle von Lieferanten für die Erbringung von Datenservices festlegt. Nach einem internationalen Ausschreibungsverfahren entschied man sich für Dawex aufgrund von dessen Expertise, Flexibilität und der Ausgereiftheit seiner Lösung für den Datenaustausch.

"Die Bewertung der Flughafendaten ist eine strategische und wirtschaftliche Herausforderung für Hub One", fährt Jean-Sébastien Mackiewicz, Generaldirektor von Hub One DataTrust, eine Tochtergesellschaft von Hub One aus. "Im Mittelpunkt dieser Strategie steht die Schaffung eines Datenökosystems. Für unseren Marktplatz wollten wir uns mit der robustesten Lösung für eine Plattform für den Datenaustausch ausrüsten, die es auf dem Markt gibt. Daher fiel unsere Wahl aufgrund des Fachwissens, der Technologie und der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben auf Dawex, um den Datenverkehr zwischen unseren Partnern, Lieferanten und Kunden zu beschleunigen."

Die Lösung der Data Exchange Platform von Dawex ermöglicht es Organisationen, vertrauensvoll Datenprodukte zu teilen, unabhängig vom gewählten Geschäftsmodell. Die Dawex-Lösung für den Datenaustausch hat eine offene, sichere Struktur entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, beinhaltet die Prinzipien des Trust Framework de Gaia-X und erleichtert die Steuerung von Datenökosystemen für schnelle operative Ergebnisse.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Hub One bei Hub One DataTrust, der Plattform für Datenaustausch für Flughafendaten, für die Lösung der Data Exchange Platform von Dawex entschieden hat. Dawex hat seinen technologischen Fortschritt bewiesen und ermöglicht Organisationen die Einführung von sicheren Plattformen für den Datenaustausch für völlig sichere Datentransaktionen", erklärt Fabrice Tocco, Co-CEO von Dawex. "Der Datenaustausch ist ein kräftiger Innovationsvektor, was heutzutage wichtig ist, um umwelttechnischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen weltweit zu begegnen.

Für dieses Projekt hat Hub One auch Fujitsu als Integrator der Plattform für die Entwicklung von Datenprojekten von Dataiku mit ins Boot geholt.

Über Dawex

Dawex ist Marktführer für Lösungen für den Datenaustausch zum vertrauensvollen Vertrieb von Datenprodukten für sämtliche Use Cases in der Wirtschaft. Mit der Data Exchange Platform-Lösung von Dawex schaffen Organisationen Datenökosysteme auf der Grundlage von Daten-Marktplätzen und Daten-Hubs entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Herausforderungen, was Nachverfolgbarkeit und Sicherheit angehen. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum als "Technology Pioneer" anerkannt und gehört zu den Gründern des internationalen Standardisierungsprogramms "Trusted Data Transaction". Das französische Unternehmen Dawex wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Europa, Asien, Nordamerika und im Mittleren Orient tätig.

