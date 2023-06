EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Nagarro SE / Aktienrückkauf

Nagarro SE: Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) / Erwerb eigener Aktien



13.06.2023 / 18:24 CET/CEST

Der von der Nagarro SE in der Ad-hoc-Mitteilung vom 14. April 2023 angekündigte Aktienrückkauf wird ab dem 14. Juni 2023 mit der zweiten Tranche fortgesetzt. Im Rahmen des Aktienrückkaufs sollen im Zeitraum bis längstens zum 31. Oktober 2023 bis zu 350.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückerworben werden - entsprechend einem Anteil von rund 2,54 % des derzeitigen Grundkapitals. Der Rückkauf ist auf eine solche Anzahl von Aktien begrenzt, die einem Gesamtvolumen von EUR 30 Mio. (ohne Erwerbsnebenkosten) entspricht. Der Rückkauf soll ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) erfolgen. Die erworbenen Aktien können zu allen in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Oktober 2020 genannten Zwecken verwendet werden. Die zweite Tranche des Rückkaufs wird in einem Volumen von bis zu EUR 10 Mio. unter Beachtung der Höchstgrenze der insgesamt zu erwerbenden Anzahl eigener Aktien durchgeführt. Der Rückkauf erfolgt unter Berücksichtigung der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 (Marktmissbrauchsverordnung) in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 (Del-VO). Der Rückkauf wird von einem Kreditinstitut durchgeführt. Das Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs sowie die Höhe des einzelnen Rückkaufs unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft (Art. 4 Abs. 2 lit. b) Del-VO). Das Recht der Gesellschaft, das Mandat des Kreditinstituts vorzeitig zu beenden und/oder den Auftrag auf ein oder mehrere andere Kreditinstitute zu übertragen, bleibt unberührt. Der Aktienrückkauf kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit ausgesetzt und wiederaufgenommen werden. Entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. Oktober 2020 darf der von der Gesellschaft für eine Aktie zu zahlende Kaufpreis den rechnerischen Mittelwert der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der drei Börsenhandelstage vor dem Erwerbstag, um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Darüber hinaus hat sich das durchführende Kreditinstitut gegenüber der Gesellschaft unter anderem auch dazu verpflichtet, die Handelsbedingungen gemäß Art. 3 Del-VO zu beachten. Unter anderem darf gemäß Art. 3 Abs. 2 Del-VO kein Kaufpreis gezahlt werden, der über demjenigen des letzten unabhängig getätigten Abschlusses oder über dem des höchsten unabhängigen Angebots zum Zeitpunkt des Kaufs liegt und zwar jeweils auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf stattfindet; maßgeblich ist der höhere der beiden Werte. Zudem dürfen gemäß Art. 3 Abs. 3 Del-VO an einem Tag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes auf dem Handelsplatz, auf dem der Kauf erfolgt, erworben werden. Informationen zu den mit dem Rückkauf zusammenhängenden Geschäften werden in einer den Anforderungen des Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Del-VO entsprechenden Weise spätestens am Ende des siebten Handelstages nach deren Ausführung angemessen bekannt gegeben. Ferner wird die Nagarro SE die bekanntgegebenen Geschäfte auf ihrer Website unter www.nagarro.com im Bereich Investor Relations veröffentlichen und dafür sorgen, dass die Informationen ab dem Tag der angemessenen Bekanntgabe mindestens fünf Jahre öffentlich zugänglich bleiben (Art. 2 Abs. 3 Satz 2 Del-VO). Die erste Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde zwischen dem 2. Mai 2023 und dem 25. Mai 2023 durchgeführt. Die Gesamtzahl der im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs durch die Nagarro SE erworbenen eigenen Aktien betrug 113.134. Dies entspricht einem Anteil von rund 0,82 % des derzeitigen Grundkapitals der Nagarro SE. Der durchschnittlich gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug EUR 88,3884. Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs Aktien in einem Gesamtvolumen von EUR 9.999.733,46 (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft. Über den Beginn der dritten und letzten Tranche des Aktienrückkaufs wird der Vorstand der Gesellschaft im eigenen Ermessen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben entscheiden. Der Beginn der Durchführung der dritten Tranche des Rückkaufs wird entsprechend den rechtlichen Vorgaben vorab ordnungsgemäß bekanntgegeben. München, den 13. Juni 2023 Der Vorstand



