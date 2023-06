Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation und die World Association of Radiopharmaceutical and Molecular Therapy (WARMTH) gaben heute ihre Zusammenarbeit zur Förderung internationaler Bildungsstandards in der radiomolekularen Präzisionsonkologie (RPO, Radiomolecular Precision Oncology) und Unterstützung der Einrichtung und des Ausbaus eines globalen Netzwerks von Theranostik-Zentren bekannt. Die übergreifenden Ziele dieser Bemühungen dienen der Verbesserung des Patientenzugangs zu fortgeschrittenen RPO-Bildgebungstechnologien und Therapien weltweit, unter besonderer Berücksichtigung von mehr als 50 Ländern, die durch WARMTH-Mitglieder repräsentiert werden.

Die ICPO Foundation und WARMTH unterzeichneten eine Vereinbarung, um die Ausbildung und Infrastruktur im Bereich RPO mithilfe ihrer gemeinsamen medizinischen und wissenschaftlichen Kenntnisse und umfassenden Netzwerke voranzutreiben. WARMTH und ICPO werden zusammenarbeiten, um Best-Practice-Standards zu entwickeln und die ICPO Academy for Theranostics Platform zur Förderung einer hochmodernen Ausbildung und Schulung von WARMTH-Mitgliedern nutzen, die im Bereich RPO weltweit arbeiten. Die ICPO Academy for Theranostics bietet eine Kombination aus E-Learning-Ausbildung und einem mehrstufigen Qualifizerungsverfahren sowie maßgeschneiderte Online-Kurse, die anwendungs- und ausrüstungsspezifische Schulungen bieten. WARMTH plant die Einbeziehung ihrer internationalen Fachleute, um die ICPO Academy for Theranostics zu verbessern und bei der Entwicklung von Inhalten und länderspezifischen Übersetzungen und Zertifizierungen zu unterstützen. Durch Nutzung der großen Mitgliederschaft von WARMTH planen ICPO und WARMTH die weitere Zusammenarbeit bei der Einrichtung von praktischen Schulungszentren, welche die E-Learning-Plattform durch Vor-Ort-Schulungen für die meisten qualifizierten Absolventen der ICPO Academy ergänzen werden.

Darüber hinaus wurde vereinbart, bei der Ausweitung des ICPO Theranostics Center Netzwerks auf WARMTH-Mitgliedsländer außerhalb Europas und der Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um Patienten rund um den Globus einen breiten und demokratisierten Zugang zu RPO zur Verfügung zu stellen.

Das wachsende globale Netzwerk von Theranostik-Zentren wird weiter dazu beitragen, Innovationen und Verbesserungen durch das Einbringen klinischer Forschung und die Verbesserung des Patientenzugangs für ein breiteres Spektrum von Ländern zu beschleunigen. Darüber hinaus wird es die Entwicklung innovativer Targets sowie klinischer Studienplanungen durch einen multizentrischen Ausbau ermöglichen. Das Netzwerk von Theranostik-Zentren soll als Kristallisationspunkt für die akademische Welt dienen und der Branche fortgeschrittene RPO-Bildgebungstechnologien und Therapien für Krebspatienten auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen.

"Die Theranostik zeichnet sich seit ihren Anfängen als immer bedeutender werdender Medizinbereich durch herausragende Ergebnisse bei der Diagnose und Behandlung von Krebs aus", so Professor Richard P. Baum, Treuhänder der ICPO Foundation. "Wir sind hocherfreut, uns mit unserem Partner WARMTH zusammenzuschließen, um in derart schwierigen Bereichen wie der Bereitstellung einer standardisierten Ausbildung und Schulung einer sehr großen Zahl von Klinikern rund um den Globus zusammenarbeiten zu können, indem wir standardisierte Verfahren gemeinsam benutzen und andererseits die Anzahl der RPO-Zentren erhöhen. Nur gemeinsam können wir Projekte für Onkologie-Patienten mit einer größeren Zielstrebigkeit einleiten. Wir hoffen, dass die radiomolekulare Präzisionsonkologie ihr Versprechen hält, heilsam für Patienten rund um den Globus zu sein, die eine Behandlung benötigen, und darüber hinaus reichlich zur Verfügung zu stehen."

Professor Mike Sathekge, President von WARMTH, erläuterte: "Wir sind äußerst erfreut, diese offizielle Partnerschaft mit der ICPO Foundation begründen zu können. Wir haben uns seit vielen Jahren für eine standardisierte Ausbildung und den verbesserten Patientenzugang im Rahmen einer wachsenden Gemeinschaft eingesetzt. Wir sind überzeugt, dass wir nun gemeinsam insbesondere in denjenigen Entwicklungsländern, in denen Patienten über geringfügigen oder keinerlei Zugang zur Theranostik in der Präzisionsonkologie (Theragnostics in Precision Oncology) verfügen, eine echte Perspektive bieten können."

