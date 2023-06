Aufklärung und Situationsanalyse sind in jedem Alter wichtig. Im Frankfurter Kreis diskutieren Anlage-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, warum man auch in ganz jungen Jahren schon an die Altersvorsorge denken muss, wie der Markt sich auf die verschiedenen Altersklassen einstellt und warum eine fundierte Beratung auch mit 55 noch extrem wichtig ist. altersvorsorge Lebensstandard Rente Ruhestandsplanung Inflation FrankfurterKreis MeinGeldMedien Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Christian Nuschele, Head of Distribution & Marketing bei Standard Life Mark Mauermann, Organisationsdirektor/Partnervertrieb WWK Lebensversicherung a.G. Charles Neus, Leiter Altersvorsorge Lösungen bei Schroders Heiko Reddmann, Geschäftsführer der HonorarKonzept GmbH Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema Ruhestandsplanung? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/versicherungen/ruhestandsplanung-mit-weitblick/ https://www.mein-geld-medien.de/versicherungen/frueher-oder-spaeter-der-ruhestand-will-gut-geplant-sein/ https://www.mein-geld-medien.de

