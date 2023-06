Big Pharma: Jetzt den kostenlosen Report von FAST BREAK zu aussichtsreichen Pharma-Aktien sichern! https://tinyurl.com/36nv9rf5 Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des CAR Center for Automotive Research, spricht im Interview mit wallstreetONLINE über den größten Umbau in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns. Der Experte warnt, dass Veränderungen in Wolfsburg häufig nicht einfach durchzusetzen seien: Volkswagen sei "ein unendlich schwieriges Unternehmen." Der Grund dafür sei vor allem der extrem große Einfluss von IG Metall und der Landesregierung Niedersachsen. Dudenhöffer vergleicht Ausgangssitution für den großen Konzernumbau mit der Kunst, zu "duschen ohne nass zu werden". Anderseits sei der Konzern aber beim Thema Elektromobilität sehr mutig vorgegangen. Besonders der Aufbau der Batterietochter Power Co. sei ein wichtiger Schritt gewesen. Wie Dudenhöffer die Chancen für VW im globalen Wettbewerb seht, und wie der Konzern beim wichtigen Thema Software aufgestellt ist: Alle Antworten gibt's im Video!