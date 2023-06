EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

flatexDEGIRO Hauptversammlung beschließt Erweiterung des Aufsichtsrats Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder beschlossen

Britta Lehfeldt zur neuen Aufsichtsrätin der flatexDEGIRO AG gewählt

Präsenzquote auf virtueller Hauptversammlung bei 69,3 Prozent Frankfurt am Main - Die Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) hat heute allen Tagesordnungspunkten zugestimmt, einschließlich der Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder sowie der Wahl von Frau Britta Lehfeldt zur neuen Aufsichtsrätin der flatexDEGIRO AG. Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der flatexDEGIRO AG: "Wir freuen uns sehr, Frau Lehfeldt für unseren Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Aufgrund ihres persönlichen Hintergrunds und ihrer mehr als 20-jährigen Berufserfahrungen in verantwortungsvollen Positionen in der Finanzbranche, darunter verschiedene Vorstands- und Aufsichtsratsmandate, verfügt sie über fundierte Kenntnisse in den für flatexDEGIRO wichtigen Geschäftsfeldern und ist in besonderer Weise geeignet, die Arbeit unseres Aufsichtsrats konstruktiv mitzugestalten." Weitere Dokumente zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung 2023, einschließlich detaillierter Informationen zum beruflichen Werdegang von Frau Lehfeldt sowie zu Präsenz und Abstimmungsergebnis, stehen auf unserer Website im Bereich Investor Relations > HV & Prospekt zum Abruf zur Verfügung.

Kontakt:

Achim Schreck

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation flatexDEGIRO AG

Omniturm - Große Gallusstraße 16-18

60312 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 450001 0

Über die flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern. Mit 2,5 Millionen Kundenaccounts und über 67 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2022 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, negativer Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres profitables Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.flatexdegiro.com/de.



