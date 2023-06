Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Technologie und Führung wird Prusch Wachstum und Einfluss des Unternehmens vorantreiben

Erik Prusch ist neuer CEO von ISACA. Der im Staat Washington (USA) ansässige Prusch bringt als CEO und Vorstandsmitglied umfangreiche Erfahrungen im Bereich Technologie und Führung in die Organisation ein.

"Dies ist eine aufregende Zeit für ISACA, da wir weltweit expandiert und neue Tools sowie Ressourcen entwickelt haben, um Unternehmen zu helfen, in einer sich schnell verändernden Technologielandschaft erfolgreich zu sein, und als globaler Marktführer für digitales Vertrauen anerkannt zu werden", sagte Pam Nigro, ISACA Board Chair. "Eriks umfangreiche Erfahrungen und Kompetenzen in den Bereichen Technik und Unternehmensführung werden ISACA weiter voranbringen und den Menschen sowie Unternehmen, denen wir dienen, einen Mehrwert bieten."

Bevor Prusch zu ISACA kam, war er als CEO von Outerwall, Lumension, NetMotion Wireless, Clearwire und Borland Software Corporation tätig. Er war Vorstandsmitglied bei RealNetworks, WASH, Calero Software und Keynote Systems. In seiner früheren Laufbahn war Prusch als Chief Financial Officer für eine Reihe von börsennotierten Unternehmen wie beispielsweise Identix und Borland sowie für Abteilungen von börsennotierten Unternehmen wie Gateway Computers und PepsiCo tätig. Er begann seine Karriere bei Deloitte Touche (zuvor Touche Ross). Prusch hat einen Bachelor-Abschluss der Yale University und einen MBA der Stern School of Business der NYU.

"Das Tempo des technologischen Wandels nimmt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu, und es ist eine einzigartig herausfordernde und interessante Zeit für Experten für digitales Vertrauen und ihre Organisationen", so Prusch. "Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich Unternehmen bei der Umgestaltung begleitet, daher ist es aufregend, ISACA in diesem entscheidenden Moment beizutreten. Heute ist es wichtiger denn je, dass wir unsere Mitglieder und Kunden mit den zukunftsweisenden Ressourcen ausstatten, die sie brauchen, um in ihrem Beruf und in ihrem Unternehmen erfolgreich zu sein."

ISACA ist allgemein bekannt für seine weltweit anerkannten Zertifizierungen für Fachleute im Bereich digitales Vertrauen, einschließlich der Akkreditierungen als Certified Information Systems Auditor (CISA) und Certified Information Security Manager (CISM), sowie für das COBIT Framework sowie das Capability Maturity Model Integration (CMMI). Darüber hinaus hat der Verband die ISACA-Stiftung One in Techgegründet, um Gleichberechtigung und Vielfalt in der Technologiebranche zu fördern. ISACA ist mit 170.000 Mitgliedern in 188 Ländern vertreten.

Über ISACA

ISACA (www.isaca.org) ist eine globale Gemeinschaft, die Einzelpersonen und Organisationen bei ihrem Streben nach digitalem Vertrauen unterstützt. Seit mehr als 50 Jahren stattet ISACA Einzelpersonen und Unternehmen mit dem Wissen, den Zeugnissen, der Ausbildung, dem Training und der Gemeinschaft aus, um ihre Karrieren voranzutreiben, ihre Organisationen zu transformieren und eine vertrauenswürdigere und ethischere digitale Welt aufzubauen. ISACA ist ein weltweiter Berufsverband und eine Lernorganisation, die das Fachwissen ihrer 170.000 Mitglieder nutzt, die in Bereichen des digitalen Vertrauens wie Informationssicherheit, Governance, Assurance, Risiko, Datenschutz und Qualität arbeiten. Die Organisation ist in 188 Ländern präsent und hat weltweit 225 Ortsverbände. Über die Stiftung One In Tech unterstützt ISACA die IT-Ausbildung und Karrierewege für unterversorgte und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen.

