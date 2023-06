Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Prüfung strategischer Möglichkeiten zur Weiterentwicklung oder Veräusserung der Sport1 Medien-Gruppe



13.06.2023 / 19:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 13. Juni 2023 Prüfung strategischer Möglichkeiten zur Weiterentwicklung oder Veräusserung der Sport1 Medien-Gruppe Der Verwaltungsrat der Highlight Communications AG, eine Tochtergesellschaft der Highlight Event and Entertainment AG, prüft derzeit verschiedene strategische Möglichkeiten wie Kooperationen, M&A-Optionen sowie weitere vergleichbare Massnahmen zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Sport1 Medien-Gruppe. Zu diesem Zweck hat er heute beschlossen, einen strukturierten Prozess bezüglich eines möglichen Verkaufs der Sport1 Medien-Gruppe oder Teilen der Gruppe einzuleiten. Eine Entscheidung, ob, wann und in welchem Umfang ein Verkauf stattfindet, wurde nicht getroffen, sondern es stehen alle strategischen Optionen offen. Die Sport1 Medien-Gruppe ist unter der Sport1 Medien AG, einer Tochtergesellschaft der Highlight Communications AG, gebündelt. Highlight Event and Entertainment AG wiederum hält einen Anteil von 52.2% an Highlight Communications AG. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

