Unternehmen erhält Post-Money-Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar und gewinnt neue Unternehmenskunden

Synthesia, die weltweit führende KI-Videoproduktionsplattform für Unternehmen, hat 90 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Finanzierung eingeworben, um seine Arbeit fortzusetzen und die Videoproduktion der Zukunft einfach und intuitiv zu gestalten, ohne dass dafür Kameras oder Studios benötigt werden. Die Finanzierungsrunde, in deren Rahmen das Unternehmen mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet wurde, wird von Accel angeführt und umfasst Investitionen von NVentures, dem Risikokapitalarm von NVIDIA, sowie Beteiligungen der bestehenden Investoren Kleiner Perkins, GV, Firstmark Capital, Alex Wang, Olivier Pomel und Amjad Masad.

Mit einem jährlichen Nutzerwachstum von 456 und mehr als 12 Millionen Videos, die bisher auf der Plattform erstellt wurden, hat das Unternehmen ein konstantes dreistelliges Wachstum erzielt und bedient mehr als 50.000 Unternehmen auf der ganzen Welt.

"Wir haben große Fortschritte auf dem Weg zu unserer Vision gemacht, die Videoproduktion für alle Menschen zu vereinfachen, doch es liegt noch ein langer Weg vor uns. Ich bin stolz auf unser Team, das Synthesia zu einem nachhaltigen Unternehmen gemacht hat, das unseren Tausenden von Kunden einen echten geschäftlichen Nutzen und nicht nur eine Neuheit bietet", so Victor Riparbelli, Mitbegründer und CEO von Synthesia. "Wir waren zwar nicht aktiv auf der Suche nach neuen Investitionen, aber Accel und NVIDIA teilen unsere Vision, die traditionelle Videoproduktion in einen digitalen Workflow zu verwandeln, der es Kreativen ermöglicht, ihre Ideen von Schulungsvideos bis hin zu Hollywood-Filmen nur mithilfe eines Synthesia-Kontos zum Leben zu erwecken. Ich freue mich, sie an Bord zu haben, während wir unsere KI-Forschung vorantreiben."

Mit der Plattform von Synthesia kann jeder Unternehmensnutzer, vom Personalleiter bis zum Marketingfachmann, auf einfache Weise hochwertige Lehrvideos mit Standard- oder benutzerdefinierten KI-Avataren erstellen. Kunden berichten, dass sie bis zu 95 der Produktionszeit einsparen konnten, was sich in Tausenden von Dollar an reduzierten Kosten und einem erhöhtem Engagement ihrer Mitarbeitenden und Kunden niederschlägt. Das Unternehmen hat außerdem die Aufnahme von Tiffany's, IHG, Moody's Analytics und Einrichtungen der Vereinten Nationen in seinen Kundenstamm bekannt gegeben, zu dem bereits 35 der Fortune 100 gehören.

"Von unserem ersten Treffen an stach Synthesia als eines der wenigen Unternehmen für generative KI hervor, das eine differenzierte Technologie, ein außergewöhnliches Gründerteam und einen sehr hohen ROI für seine Unternehmenskunden kombiniert", meint Philippe Botteri, Partner bei Accel. "Durch die drastische Senkung der Kosten und der Produktionszeit von Videos eröffnet Synthesia eine neue Reihe von Anwendungsfällen für Unternehmensschulungs-, Marketing- und Kommunikationsvideos. Das Forschungsteam von Synthesia verschiebt ständig die Grenzen der KI-Videoproduktion, und ich freue mich sehr über unsere Investition in das Unternehmen."

Neben der Zusammenarbeit mit hochkarätigen Risikokapitalgebern und strategischen Investoren wird das neue Kapital Synthesia ermöglichen, seine innovative KI-Forschung zu beschleunigen. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Synthesia einige der schwierigsten Herausforderungen im Bereich der KI gemeistert und seine Kerntechnologie intern im eigenen Unternehmen entwickelt. Das Forschungs- und Entwicklungsteam arbeitet mit der Technischen Universität München (TUM) und dem University College London (UCL) zusammen und ist für mehrere KI-Durchbrüche verantwortlich.

"Die transformative Kraft der generativen KI bietet neue Möglichkeiten für eine große Bandbreite an Branchen", erklärt Mohamed "Sid" Siddeek, Head of NVentures bei NVIDIA. "Synthesia leistet bahnbrechende Arbeit, indem es diese Tools für die Videoproduktion in Unternehmen bereitstellt und so dazu beiträgt, eine Zukunft zu ermöglichen, in der jeder ohne die physischen Barrieren von Kameras oder Mikrofonen Videos in Studioqualität erstellen kann."

Synthesia ist ein Gründungspartner der Partnership on AI (PAI) für Responsible Practices for Synthetic Media, dem ersten branchenweiten Rahmenwerk für die ethische und verantwortungsvolle Entwicklung, Erstellung und Weitergabe synthetischer Medien.

Über Synthesia

Synthesia ist die weltweit führende KI-Videoproduktionsplattform für Unternehmen, die die Videoproduktion einfach und intuitiv macht, ohne dass dafür Kameras oder Studios benötigt werden. Mehr als 50.000 Unternehmen, darunter 35 der Fortune 100, nutzen die Technologie von Synthesia, um Schulungs-, Lehr- und Produktmarketingvideos in nur wenigen Minuten zu erstellen. Synthesia wurde 2017 gegründet, hat seinen Hauptsitz in London und beschäftigt über 200 Mitarbeiter, die daran arbeiten, die physische Videoproduktion in einen vollständig digitalen Prozess zu verwandeln.

