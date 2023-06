Boomi, ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS), präsentiert Event Streams, einen Message-Queuing- und Streaming-Service, der Unternehmen bei der nahtlosen Integration unterschiedlicher Systeme auf Basis einer ereignisgesteuerten Architektur unterstützt

Boomi, der führende Anbieter von intelligenter Konnektivität und Automation, hat heute Event Streams vorgestellt einen mandantenfähigen Dienst für Message Queuing und Streaming, der vollständig auf der Boomi-Plattform gehostet und verwaltet wird. Der neue Service, der ab sofort über Boomi und AWS Marketplace erhältlich ist, hilft Unternehmen, Integrationen zu erstellen, die stabiler, skalierbarer und echtzeitfähiger sind als herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Integrationsprozesse.

Der Bedarf an einem skalierbaren und schnellen Datenaustausch wächst, da die Unternehmen immer mehr Ressourcen benötigen, um präzise Entscheidungen zu treffen, die auf konkrete Geschäftsziele gerichtet sind. Bisher verbringen IT-Teams in Unternehmen viel Zeit mit Ad-hoc-Aufgaben, anstatt sich komplexeren Projekten zu widmen, die einen größeren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten.

Mit Boomi Event Streams können Kunden die Bereitstellung dynamischer Geschäftsergebnisse beschleunigen und vereinfachen, indem sie auf unkomplizierte Weise leistungsstarke, skalierbare, ereignisgesteuerte Verbindungen für anspruchsvolle Integrationsanwendungen erstellen. Die Verwaltung und Überwachung von ereignisgesteuerten Datenströmen wird durch eine einzige Benutzeroberfläche erleichtert, die eine zentralisierte Entwicklung, Verwaltung und Überwachung aller Integrationsanwendungen unterstützt. Auf diese Weise lassen sich alltägliche Prozesse automatisieren, die taktische Probleme lösen, während IT-Ressourcen für wichtige wertschöpfende Aufgaben verfügbar bleiben.

Carl Lehmann, Senior Research Analyst bei 451 Research, das zu S&P Global Market Intelligence gehört, erklärt: "Ein ereignisgesteuertes Unternehmen hat jederzeit ein umfassendes Lagebewusstsein und kann plötzliche Veränderungen in der Ausführung, der Leistung, der Marktdynamik, den Geschäftsrisiken und den Kundenmöglichkeiten schnell erkennen und effektiv darauf reagieren. Durch Investitionen in Technologien, die das Fundament eines ereignisgesteuerten Unternehmens bilden, können praktisch alle wichtigen Leistungsindikatoren optimiert und bessere Geschäftsergebnisse erzielt werden, etwa das Aufrechterhalten eines optimalen Lagerbestands, die verzögerungsfreie Ausführung von Finanztransaktionen, der ungehinderte Betrieb von Produktionslinien und die Minimierung von Fehlern." 1

Unternehmen aller Branchen, die Informationen und Daten in Echtzeit benötigen vom Einzelhandel bis hin zur Fertigung können mithilfe Boomi Event Streams ausfallsichere Integrationen erstellen und zuverlässige Prozesse einrichten.

"Wir setzen auf die Boomi-Plattform, um die Integration unserer Anwendungen und Backend-Systeme zu beschleunigen und zu vereinfachen und um Datensilos zu beseitigen", berichtet Prexa Dave, Integration Manager bei Nutanix. "Als Pionier bei hyperkonvergenten Infrastrukturen streben wir an, weitere Prozesse zu automatisieren und die Effizienz zu steigern. Deshalb freuen wir uns, dass Boomi einen Event Streams Service eingeführt hat. Mit den integrierten Event-Streaming-Funktionen der Boomi-Plattform sind wir dazu in der Lage, fundiertere Entscheidungen zu treffen, schnelle Anpassungen vorzunehmen und zuverlässige, automatisierte Prozesse einzurichten all dies auf der Grundlage eines kontinuierlichen Flusses von Echtzeitdaten in unserer gesamten Geschäftsumgebung."

"Event Streams wird den Kunden helfen, ihre Anstrengungen mithilfe eines einzigen Produkts zu optimieren und Projekte voranzutreiben, um evolvierenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden", so Ed Macosky, Chief Product Officer bei Boomi. "Geschwindigkeit, Produktivität, Flexibilität und Konnektivität sind wichtige Werte für Boomi, und Event Streams ermöglicht uns, unsere Mission zu erweitern, jeden mit allem und überall zu verbinden."

Rund 20.000 Kunden aus allen Branchen setzen auf die Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und die niedrigen Gesamtbetriebskosten der Cloud-nativen Boomi-Plattform, um mit deren umfassenden Funktionen ihr Geschäftswachstum auf unkomplizierte Weise zu beschleunigen. Dazu zählen Anwendungsintegration, Stammdatenverwaltung, API-Verwaltung, Workflow-Automation, Datenqualitätsmanagement und B2B/EDI-Netzwerkverwaltung.

Als führender globaler SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service) seiner Kategorie bedient Boomi eine wachsende Anwender-Community mit mehr als 100.000 Mitgliedern sowie die größte Basis globaler Systemintegratoren (GSI) im IPaaS-Segment. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern, dem Accenture, Deloitte, SAP und Snowflake angehören, und kooperiert mit den führenden Hyperscaler-Cloud-Service-Anbietern.

Kürzlich wurde Boomi in die Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten US-Technologieunternehmen aufgenommen. Außerdem hat Boomi drei internationale Stevie Awards gewonnen, und zwar in den Kategorien "Company of the Year" (zweites Jahr in Folge) und "Produkt Innovation", den Gold Globee Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS), den Merit Award for Technology in der Kategorie "Cloud Services", den Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" sowie im zweiten Jahr in Folge die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, einer maßgeblichen Liste der bemerkenswertesten Programme branchenführender Technologieanbieter, die innovative Produkte und flexible Dienstleistungen über den IT-Channel bereitstellen.

Über Boomi

Boomi hat sich dem Ziel verschrieben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem es jeden mit allem und überall verbindet. Als Pionier der Cloud-basierten Integrationsplattform als Service (iPaaS) und heute führendes globales SaaS-Unternehmen verfügt Boomi über den größten Kundenbestand unter den Anbietern von Integrationsplattformen und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake. Globale Unternehmen setzen auf die preisgekrönte Plattform von Boomi, um Daten zu entdecken, zu verwalten und zu orchestrieren und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit zu erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, das ‚B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

1 S&P Global Market Intelligence, The event-driven enterprise: Techniques to rapidly sense and respond to change, risk and opportunity, 31. January 2023

