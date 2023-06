Mit der Integration dieser Technologie können Kunden von Mutual das Cloud-Risiko reduzieren und die Sichtbarkeit und Sicherheit ihrer Assets erhöhen

Armis, der Marktführer im Bereich der Asset-Intelligence und Sicherheit, kündigte heute seine Partnerschaft mit dem Cloud-Sicherheitsanbieter Wiz an, nachdem das Unternehmen Wiz Integration (WIN) vorgestellt hat. Armis bringt die Leistungsfähigkeit seiner Asset-Intelligence- und Sicherheitsplattform in WIN ein, damit Kunden Wiz nahtlos in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren können.

Mit der WIN-Plattform können Wiz und Armis priorisierte Sicherheitsergebnisse mit Kontext teilen, einschließlich Inventar, Schwachstellen, Probleme und Konfigurationsergebnisse. Gemeinsame Kunden von Armis und Wiz erhalten die folgenden Vorteile:

Die Möglichkeit, Sicherheits- und Schwachstellenaspekte mit Assets zu korrelieren, ermöglicht es Kunden, den gesamten Umfang ihrer Umgebung in Armis einzusehen physisch, virtuell und in der Cloud.

Abrufen von detaillierten Informationen in der Armis-Konsole über Cloud-Ressourcen und -Assets, die von Wiz eingesehen werden.

Erweiterung bestehender Armis-Geräte mit den von Wiz bereitgestellten Daten, einschließlich Informationen über Assets, Modelle, Betriebssysteme und mehr.

Der kombinierte Wert dieser beiden Angebote wird die Sicherheit für Unternehmen optimieren, die sich auf dem Weg in die Cloud befinden, unabhängig davon, wo sie sich auf diesem Weg befinden.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Wiz und die Kombination unserer jeweiligen Fachgebiete, um eine verbesserte Lösung zu liefern, die globale Organisationen und Regierungen besser vor Cybersicherheitsrisiken schützt", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Als Cybersicherheitsgemeinschaft sind wir gemeinsam besser, wenn es um die Abwehr der immer raffinierteren Angriffe böswilliger Akteure geht. Heute gibt es mehr vernetzte Geräte als je zuvor, was eine größere Angriffsfläche für Angreifer geschaffen hat. WIN und die Vorteile, die sich aus den Partnerschaften dieses Programms ergeben, werden Organisationen helfen, sich besser zu schützen, wenn die Angriffe weiter zunehmen."

"Ein erstklassiges Cloud-Betriebsmodell verringert das Risiko, verbessert die Kapitalrendite und steigert die Effizienz", sagte Oron Noah, Director of Product Management bei Wiz. "Dieses Wertversprechen ist das Herzstück von WIN, und Partner wie Armis tragen zur Verwirklichung bei. Diese Philosophie der Zusammenarbeit bietet echte Vorteile für unsere Kunden, und wir sind sehr dankbar, dass wir Armis für diese Einführung an Bord haben."

WIN wurde entwickelt, um ein Betriebsmodell für die Cloud-Sicherheit zu ermöglichen, bei dem Sicherheits- und Cloud-Teams zusammenarbeiten, um Risiken in ihrer CI/CD-Pipeline zu verstehen und zu kontrollieren. Wiz setzt den Industriestandard für integrierte Lösungsstrategien, um die operativen Fähigkeiten von Unternehmen mit Partnern wie Armis in WIN zu maximieren.

Die Asset Intelligence-Plattform von Armis bietet eine einheitliche Asset-Übersicht und Sicherheit für alle Asset-Typen, einschließlich Informationstechnologie (IT), Internet der Dinge (IoT), Betriebstechnologie (OT), Internet der medizinischen Dinge (IoMT), Cloud und Mobilfunk-IoT sowohl verwaltet als auch nicht verwaltet. Armis wird als agentenlose Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform bereitgestellt und lässt sich nahtlos in bestehende IT- und Sicherheitslösungen integrieren, um schnell die kontextbezogene Intelligenz zu liefern, die für die Verbesserung der Sicherheitslage eines Unternehmens erforderlich ist, ohne die aktuellen Abläufe oder Workflows zu unterbrechen. Armis hilft seinen Kunden, sich vor unsichtbaren Betriebs- und Cyberrisiken zu schützen, die Effizienz zu steigern, die Ressourcennutzung zu optimieren und auf sichere Weise mit neuen Technologien zu innovieren, um ihr Geschäft auszubauen.

Um mehr über die Asset-Intelligence- und Sicherheitsplattform von Armis zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.armis.com/platform/

Armis und Wiz werden auf der Cyber Week Israel vom 26. bis 29. Juni 2023 an der Universität Tel Aviv in Israel präsent sein. Weitere Informationen über die von Armis und Wiz gemeinsam durchgeführte Veranstaltung finden Sie hier: https://info.wiz.io/Cyber-Week-Tel-Aviv_2023-06-27_Registration.html

Über Armis

Armis, das marktführende Asset-Intelligence- und Sicherheitsunternehmen, stellt die branchenweit erste vereinheitlichte Asset Intelligence-Plattform bereit, welche auf die neue Bedrohungslandschaft ausgerichtet ist, die durch vernetzte Geräte entsteht. Zahlreiche Fortune 100-Unternehmen vertrauen auf unseren kontinuierlichen Schutz in Echtzeit, um alle verwalteten und nicht verwalteten Assets in den Bereichen IT, Cloud, IoT-Geräte, medizinische Geräte (IoMT), Betriebstechnologie (OT), industrielle Kontrollsysteme (ICS) und 5G mit vollem Kontext zu sehen. Armis leistet passives Cyber-Asset-Management, Risikomanagement und die automatisierte Durchsetzung von Maßnahmen. Es handelt sich um ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230613427286/de/

Contacts:

Rebecca Cradick

Senior Director, Global Communications

Armis

pr@armis.com