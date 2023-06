Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 13 juin/June 2023) - The common shares of Lancaster Resources Inc. (LCR) previously listed as NeonMind Biosciences Inc. (NEON) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Lancaster Resources is engaged in exploring energy transition minerals to take advantage of the global shift towards decarbonization and electrification. Its goal is to identify, acquire, explore, and develop high-quality mineral-rich properties, integrating sustainable energy sources and innovative technologies for climate-positive resource production.

_________________________________

Les actions ordinaires de Lancaster Resources Inc. (LCR) précédemment répertoriées sous le nom de NeonMind Biosciences Inc. (NEON) ont été approuvés pour être listés sur le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Lancaster Resources est engagée dans l'exploration des minéraux de transition énergétique pour tirer parti de la transition mondiale vers la décarbonisation et l'électrification. Son objectif est d'identifier, d'acquérir, d'explorer et de développer des propriétés riches en minéraux de haute qualité, intégrant des sources d'énergie durables et des technologies innovantes pour la production de ressources positives pour le climat.

Issuer/Émetteur: Lancaster Resources Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LCR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 42 512 872 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 24 578 349 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 51440M 10 2 ISIN: CA 51440M 10 2 3 OLD CUSIP/ISIN: 64051V402/CA64051V4029 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 14 juin/June 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for LCR. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.